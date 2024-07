LOPOVI UZELI GAĆE I 250.000 €! Baka Prase o pljački u Hrvatskoj, 3 sata proveo u stanici: Kažu da sam zaslužio

Baka Prase oglasio se nakon što je opljačkan u Hrvatskoj i otkrio šta su lopovi sve odnijeli, kao i da je bio tri sata na saslušanju u policiji.

Izvor: YouTube/Baka Prase

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase boravio je u Hrvatskoj gdje je otišao kako bi snimio spot s Mihajlom Veruovićem Vojažem, a onda se oglasio i poručio da je pokraden. Kako tvrdi njemu je ukraden novac i stvari u vrijednosti od 250.000 eura, a po povratku u Srbiju uključio se u lajv i otkrio više detalja.

Kako je ispričao njima su lopovi upali u kuću poslednje veče boravka u Hrvatskoj dok su bili u klubu nakon čega je proveo tri sata u policijskoj stanici gdje je davao izjavu.

"Ne mogu da vam ispričam sve zato što je policijska istraga u toku u Hrvatskoj, zamoli su me da ne pričam u lajvu previše o tome da ne bih ometao istragu. Dosta ljudi se sladi jer su mi ukradene pare, zaslužio si to, karma, jer si ostavio Anju. Ništa neću da pričam o detaljima, ja imam svoje teorije, polica svoje, oko dosta stvari smo se složili. Jedini sat koji mi je ostao je onaj koji sam to veče imao na ruci i koji sam nosio u klubu", rekao je Baka Prase u uključenju uživo i nastavio:

"Nije mi dobro iskreno, bili smo u klubu da proslavimo snimljen spot s Vojažem. Vratili smo se i saznali da nam je kuća obijena. Sve stvari su uzete, Luksu torbica, pare i stvari, Pečurki parfem i majica, Igoru su uzeli karticu od 'roleksa' i novčanik... Meni su uzeli odeću i gaće, da li možete da vjerujete gaće su mi uzeli. Ponio sam satove, dosta keša da bi snimali, ukraden mi je keš i satovi, šteta je oko 250.000 eura. Htio sam jedan dan da odmorim i taj dan su mi ukrali 250.000 eura. Nezaboravan put, nisam se nešto potresao. Krivo mi je, volio sam te satove, skupi su, dragi, rijetki, radio sam i trudio se za njih i neko ih je samo tako uzeo, glupa priča, ali ne može da stane život zbog toga, kao ni zbog raskida. Idemo dalje. Cijelo jutro se vršila forenzika, bili smo u stanici, davao sam izjavu tri sata".

Bogdan se oglasio još jednom na Instagramu nakon pljačke, gdje je objavio gomilu novca na sjedištu svojih kola i poručio: "Ne mogu da ukradu koliko ja mogu da zaradim".

Izvor: Instagram/bakaprase

Baka Prase se našao i u centru pažnje kada je priznao da su on i Anja Blagojević raskinuli, kao i da je njoj ostavio stan od 2.000.000 eura, dok se on preselio u drugi apartman. Nakon raskida Anja se oglasila na mrežam i otkrila razlog rastanka:

"Budući da je razlog raskida njegova ogromna želja za još više novca, a ja sam postala 'prepreka' u ostvarivanju toga, nadam se da i ovaj put neće svi prsti biti upereni u mene kako sam ja najveća sponzoruša, kako sam ja njega iskoristila zbog para i popularnosti... Zaista po drugi put ne mogu da se nosim sa tim i smatram da to nisam zaslužila. Istina je kao što vidite skroz kontra".