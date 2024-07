PROGOVORILA I O TRUDNOĆI SA ZORANOM MARJANOVIĆEM! Indi o vezi koja je šokirala Srbiju, majka ne priča sa njom?

Indi Aradinović sa Zoranom Marjanovićem, mužem ubijene Jelene Marjanović u profesionalnoj, ali i emotivnoj vezi, o čemu domaća javnost bruji danima

Pevačica Indi Aradinović je pre nekoliko dana uslikana na jednom privatnom bazenu sa Zoranom Marjanovićem, kojem se sudilo za ubistvo supruge, pevačice Jelene Marjanović.

Na slikama se vidi kako se Zoran i Indi ljube u obraz, a dok ona leži na ležaljci on joj drži ruku na butini, nakon čega su krenula nagađanja da su u vezi. Iako je prvobitno Indi izjavila da je to "prijateljski", u poslednjem intervjuu je otkrila i da su se poljubili.

Zajedno rade na njenom novom albumu - Zoran joj je na početku karijere snimio pesmu "Bato, bre", a sada je Indi otkrila i ostale detalje.

Na pitanje da li je "Zoran samo njen", Indi je rekla novinarima: "Moraćete to njega da pitate da li je samo moj. Ja koliko znam jeste". Rekla je i da je veoma srećna: "Zalećem se da sve ovo ispadne kako treba i puni smo energije, ideja što Zoran, nekako čini mi se da se vratio u neku svoju energiju koja je tada bila padala za prvi albumi one pesme i eto".

Kada je reč o njihovom zajedničkom životu, ističe da je još prerano.

"Pa videćemo kako će funkcionisati ovo, mi smo tek počeli da se zabavljamo, za sada se samo simpatišemo a da li ćemo da krenemo, to ćemo da vidimo. Do Nove godine bi on stvarno trebalo da ima kapacitet da me zavede i da me slomi", rekla je Indi za Scandal.

Iako je se brzo razvela, dodaje da još veruje u brak.

"Nikad nisam prestala da verujem u brak. To što sam imala promašen prvi, ne znači da ne postoji brak", rekla je ona, pa otkrila da li bi se udala za Zorana:

"Biće sve po mom", kratko je odgovorila Indi, pa se na pitanje o trudnoći nije mnogo bunila.

"Bože, pa hvala Bogu, onda ćemo napraviti još jednu pesmu, onako živopisnu o trudnoći", potvrdila je pevačica.

Majka ne odobrava vezu

Povela se priča oko toga da njena majka Flora ne prihvata njenu novu ljubav, pa je izvor ispričao šta se dešava u porodici.

"Njena majka je u šoku. Umalo je šlog nije strefio kada je čula da su zajedno. Nikada neće podržati njenu vezu sa Zoranom", rekao je izvor blizak porodici Aradinović za "Blic" i nastavio:

"Danima je pričala sa njom, pokušavala je da je ubedi da raskinu, ali ne vredi. Indi se zaljubila i ne čuje šta joj se govori. Ne želi da posluša najbliže, i kako je rekla, ne planira da raskine vezu sa Zoranom".