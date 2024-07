ĆERKA RAZVRATNE KARDAŠIJANKE PROBALA DA ZAPALI BEBISITERKU: Farba se i šminka od osme, a zaposlene bije i ujeda

Ćerka Kortni Kardašijan i Skota Disika proslavila je 11. rođendan, a zbog svog ponašanja svako malo se nađe na meti kritika.

Izvor: Stefan / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ćerka Kortni Kardašijan i Skota Disika, Penelopi, proslavlja svoj 11. rođendan, a kako to uglavnom ide kod Kardašijanki, upriličena joj je gala proslava.

Njihova mezimica dobila je sve što poželi, počev od torte, preko dekoracije, a sve je moralo da bude veliko i skupo. Doduše, mama Kortni se potrudila da se tu i tamo nađu i neke zdrave poslastice, s obzirom da je godinama poznata po veganskom načinu ishrane koji pokušava da progura i kod dece.

I ne samo to, čini se da Kort na sve načine pokušava da se dodvori ćerki koju je mesecima tretirala kao "trinaesto prase". Upravo svojih lascivnim ponašanjem ispred dece dovela je do toga da devojčica koja je bila poznata po svojoj razmaženosti i bahatosti, odraste gotovo preko noći, što je veliki plus.

Ipak, ogroman minus je to što se Penelopi praktično povukla u sebe, ne znajući kako da reaguje na majku koja koristi svaku priliku da "zaskoči" svog novog muža. Zbog svega, Penelopi ju je čak i molila da se manje ljubi sa suprugom pred njima, a devojčici je bilo vidno neprijatno svaki put kada bi Travis "pipkao" njenu majku.

Da ne govorimo o njenoj reakciji kada ju je majka zvala da joj saopšti da se verila za Travisa. Penelopi je briznula u histeričan plač, nakon čega nije želela majci da se javi na telefon.

Penelopi plače zbog veridbe majke Izvor: YouTube

Sada je 11-godišnjakinja daleko manje u centru pažnje od kako je Kortni dobila još jedno dete, te mnogi komentarišu da uvek izgleda tužno i neraspoloženo.

Kritike zbog ponašanja sada je zamenilo žaljenje, što je najmanje što je tinejdžerki potrebno u ovom trenutku.

Podsetimo, Penelopi je godinama bila poznata po tome što joj je majka dozvoljavala da se šminka i farba od osme godine, ali i da nosi visoke potpetice iako je samo dete.

Takođe ju je redovno izvlačila iz škole ukoliko joj je dosadno, i vodila kući da gledaju filmove, što je i sama priznala.

Kortni je Penelopi od malih nogu oblačila u odevne kombinacije koje nisu nešto što bi deca trebalo da nose, a komentari su često bili nemilosrdni.

"Kakva si ti to majka", "Praviš od svoje ćerke prostitutku", "Kakav primer daješ drugima", "Da nije malo mlada za farbanje kose i tolike štikle", "Devojčica, a nosi haljinu kakvu nose odrasli, šta je s tobom ženo?!", "Sram te bilo. Glumiš joj drugaricu umesto da si joj majka", "Ne moraš biti kul da bi bila dobra majka, ovim je svesno uništavaš", "Suviše je mala da bi je tako pokazivala", "Grozna si majka"... samo je delić onoga što su joj pisali na Instagramu.

Penelopi se dobar deo ranog detinjstva više ponaša kao tinejdžerka nego kao devojčica, ali njenim roditeljima kao da to nije smetalo ni najmanje. Javnost još uvek pamti svađu Kortni i njene majke, kao i njenog dečka Korija Gembla. U epizodi je otkriveno da je Kortni otpustila bebisiterku nakon što ju je Penelopi ogrebala, što nije prvi put da se tako ponaša, a njen postupak osudila je cela porodica.

"Dadilja ju je stavljala u kola i Penelopi joj je ogrebala lice, ali Pi zna da bude van kontrole. Doživi pomračenje", rekla je Kortni. Kori joj je na to rekao da je Penelopin postupak "za par udaraca po zadnjici", a ne da "sležu ramenima jer je ona prosto takva", na šta su skočili i Skot i Kortni i umalo je došlo do fizičkog obračuna.

Penelopi ogrebala dadilju Izvor: YouTube

Kris se složila da problem mora da se reši dok je još moguće, ali je Kortni pravdala postupke svoje ćerke time da je i ona svojevremeno udarala dadilje i šamarala ih.

Čak joj je i Kim svojevremeno poručila da "ili će vaspitati ćerku na vreme, ili će jednog dana plaćati stručnjacima i nadležnima da rade njen posao".

Brojni izvori su potvrdili da su i Penelopi i Nort Vest, ćerka Kim Kardašijan, znale da maltretiraju osoblje kad niko ne gleda i da im prete otkazima, u čemu je Pi daleko više prednjačila, a kada joj nešto nije po volji, dadilje je gađala čime dohvati i udarala. Terala ih je da rade štagod zamisle, gađala parama i terala da trče, ujedala ih, baš kao i njena sestra Nort, a pričalo se i da je u trenutku besa pokušala da zapali jednu od bebisiterki.