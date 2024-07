KO JE BIO PRVI DEČKO JELENE KARLEUŠE: Duško Tošić se igrao u pijesku u vrijeme kad je ona šetala opasnog frajera

Otkrivamo vam ko je bio prva ljubav Jelene Karleuše.

Jelena Karleuša trenutno je u procesu razvoda od dugogodišnjeg partnera Duška Tošića, a prije nego što će uploviti u mirnu luku sa fudbalerom, "malu od skandala" povezivali su sa brojnim moćnim muškarcima.

Njen ljubavni život bio je, slobodno se može reći, nalik na film, sa nevjerovatnim obrtima. Tako je, podsjetimo, svojevremeno priznala da je kao četrnaestogodišnjakinja bila zaljubljena u pjevača Željka Šašića. Ona mu je to i priznala na moru, ali ju je pjevač odbio zbog razlike u godinama. Jelena mu je odbrusila da će jednog dana biti poznatija od njega.

No, mnogi su se pitali ko je zapravo bio njena prva prava ljubav?

Prva Jelenina ljubav desila se upravo na samom početku njene karijere, a riječ je o bokseru Nemanji u koga se, kako je sama jednom prilikom otrkrila, zaljubila sa samo 16 godina.

– Meni se prva ljubav desila kad sam imala 16 godina i evo traje sve do sada. To je moj sadašnji dečko. Inače, moj prvi dečko. Zove se Nemanja. On je sportista i velika mi je podrška u životu. Nadam se da ćemo dugo biti zajedno, kao što smo već nekoliko godina. Puno mi pomaže i daje mi satisfakciju da nastavim da se bavim ovom profesijom. Mnogo ga volim. Nadam se da ću se udati za njega i roditi mu petoro djece – pričala je svojevremeno Jelena.

Postoji samo jedna njihova zajednička fotografija. Mladi, zagrljeni, zaljubljeni... Ali, priča je iz nepoznatih razloga prekinuta i svako je krenuo svojim putem. JK se, kao što znamo, udala kasnije za Karića, a potom za Tošića (koji je u vrijeme imao 8 godina, i kako su se neki šalili "igrao se u pijesku"), i rodila mu dvoje djece.