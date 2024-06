"TI DA ČUTIŠ, PRODAVALA PRASIĆE ZA PJESME!" Teška svađa u avionu, Srđan žestoko odbrsio Lepoj Breni

Srđan Mobi Dik progovorio je o incidentu koji je imao sa Lepom Brenom.

Srđan Čolić, frontmen nekadašnje grupe "Mobi dik", važio je za najpopularnijeg pjevača devedesetih godina čije su numere bile na vrhu svake muzičke liste.

"Kralj kokaina", "Ljubomoran", "Žedan tvojih usana", "Ubio sam čoveka zbog tebe", "Brate prijatelju", samo su neki od najvećih hitova benda koji je harao scenom uz vokale dvije pjevačice - Ane Stanić, a potom i Aleksandre Perović.

U svojim intervjuima uvjek je bio surovo iskren, te je tako priznao da je bio intiman sa obije pevačice, potom pričao o jednoj koja je, kako tvrdi, za pjesme prodavala prasiće.

"Jedna pjevačica, koja je dosta poznata sad, kada je počinjala bila je jako mlada i molila je Marinu Tucaković i Futu da snimi ploču. Pošto ona nije imala para onda je njima donosila silne prasiće. Znam da je u to vrijeme bilo gomila prasetine kod Marine i Fute u kući, i mi smo to ždrali i ždrali. Bili su zaista ok oni, djevojka nije imala tad para, bila je jako talentovana i tako je snimila ploču za prasiće", započeo je tada priču Srđan.

Onda je raspalio po Lepoj Breni. Srđan je jednom prilikom pričao o poznanstvu sa Džejem Ramadanovskim, a potom spomenuo i Brenu sa kojom je imao manji sukob na aerodromu.

"Džeja sam upoznao 1990. godine. On je bio talentovano i veselo ciganče. Stalno je đuskao i pjevao. Futi se to mnogo svidjelo. Džej je bio šibicar, došao sa ulice, bio skroz pozitivan i to je prenio na narod. Inače Džej je imao taj problem da teško pamti i brzo zaboravlja. Nije mogao da se skoncentriše. Bio je dosta muzikalan. A sa Brenom sam radio jedan album, ona je uvjek bila malo distancirana. Sjećam se, već sam imao grupu 'Mobi Dik' i putovali smo u inostranstvo na neku grupnu svirku. A nas su stalno mešali sa narodnjacima. Ali to je moralo tako da bude jer u inostranstvu gde ima najviše para tu su pevali narodnjaci, a nas su tražili tad zbog 'Kralja kokaina'. Bio je to veliki nastup posle koga su nas isplaćivali u kešu. Kako su oni to skupili sa blagajne meni su dali par hiljada franaka. Pošto su se franci loše kotirali kod nas ja sam imao naviku da na aerodromu zamenim te franke za marke", pričao je Srđan.

Ispostavilo se, kako je rekao, da je od tih svih franaka sto bilo lažno.

"I mene uhapse na aerodromu. Imao sam tu sreću jer nije bilo 500, jer za 500 dobiješ silne neke zabrane. Ali su me svakao jedno pola sata ispitivali. Oni ne razumiju engleski ja ne razumijem nemjački. To je trajalo dok nije došao moj drug koji je Švajcarac i koji im je objasnio da sam ja pevao i da sam dobio bakšiš i da nisam imao način kako da provjejrim da li je novčanica prava. Pustili su me pošto je bilo samo sto franaka u pitanju. U međuvremenu je avion trebalo da poleti i oni su me pustili bukvalno pet minuta pred poletanje. U avionu je bila i Brena. I ona krene da se dere na mene kako ja kao izigravam neku zvezdu. Pritom njen organizator mi je dao te lažne pare. Bio sam na ivici da joj svašta kažem. Samo sam joj rekao: 'Ti da ćutiš molim te, tvoji organizatori dele lažne pare. Ja nisam navikao da idem u zatvor, ako ti jesi onda ti idi'", ispričo je Srđan.

