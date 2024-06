PREMINULA ZVIJEZDA SERIJE "DVA I PO MUŠKARCA": Publiku zasmijavao do suza, dugo je bolovao

Glumac Martin Mal preminuo je u 80. godini.

Izvor: YouTube/ Iva/Printscreen

Čuveni glumac Martin Mal umro je u 80. godini, saopštila je njegova ćerka Megi Mal na Instagramu. Odigrao je niz sjajnih uloga, među kojima je i rola u sitkomu "Dva i po muškarca".

"Slomljenog srca objavljujem da je moj otac preminuo kod kuće 27. juna nakon hrabre borbe protiv duge bolesti. io je poznat po tome što je briljirao u svakoj mogućoj kreativnoj disciplini, a takođe i po snimanju reklama za Red Roof Inn, njemu bi ta šala bila smešna, uvek je bio duhovit", napisala je ćerka glumca.

Dodala je da će Martin Mal mnogo nedostajati svojoj supruzi, ćerki, prijateljima, saradnicima, kolegama umjetnicima, komičarima i muzičarima i brojnim psima. "Neizmerno sam ga voljela", poručila je.

Izvor: YouTube/ Iva/Printscreen

Glumac se proslavio sedamdesetih ulogama u serijama Mary Hartman, Mary Hartman , Fernwood 2 Night i America 2 Night.

Bavio se uspješno i muzikom, pa je njegova pesma "A Girl Named Johnny Cash", koju je otpevala Džejn Morgan dospjela na 61. mesto Bilbordove liste. Napisao je tematsku pjesmu za seriju The 51st State iz 1970. i radio kao muzički producent za film Jump iz 1971. godine.

Ostvario je zapažene uloge u serijama Sabrina, The Teenage Witch, Roseanne, Two and a Half Men, Arrested Development, The Ranch, i The Cool Kids. Bio je nominovan za Emi nagradu 2016. za ulogu u Veep.

Poslednje uloge odigrao je u televizijskim projektima Not Dead Yet, Grace and Frankie, i The Afterparty.

Od glumaca se oprostila i koleginica Dženifer Tili.