OTAC MU IMA MILIONE, A ON TUMARA ULICAMA: Sin slavnog glumca živi sam, otac ga se zbog jednog ODREKAO

Kristofer je fotografisan tokom opuštene šetnje i kupovine.

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kristofer Brosnan prije skoro 20 godina prekinuo je odnos sa ocem, slavnim glumcem Pirsom Brosnanom. Kao razlog raskola u porodici pominje se Kristoferova borba sa zavisnošću.

Izvor: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glumčev sin sada je viđen u javnosti, a sve oči bile su uprte u ovog nekadašnjeg asistenta režije na Pirsovim filmovima "Tomorrow Never Dies", "The World Is Not Enough" i "Robinson Crusoe".

Kristofer je fotografisan tokom opuštene šetnje i kupovine. Na sebi je imao duks i trenerku, a preko toga prsluk. Djelovao je potpuno neupečatljivo, te mnogi koji ne znaju da je Pirs njegov otac ne bi ni pomislili da je dio čuvene porodice.

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Inače, ma koliko na prvi pogled njih dvojica ličili, Pirs zapravo nije biološki otac problematičnom Kristoferu. Kasandra i Dermot Haris biološki su Kristoferovi roditelji, ali glumac ga je usvojio, kao i njegovu pokojnu sestru Šarlot nakon Dermotove smrti 1986.

Slavni je glumac u to vrijeme bio oženjen njihovom majkom Kasandrom, no ona je preminula 1991. nakon borbe s rakom jajnika. Par je u svom braku dobio jedno dijete - sina Šona Brosnana. Kasnije se glumac oženio za svoju sadašnju suprugu 2001. godine, a oni su dobili dva sina - Dilana i Parisa Brosnana.

Problematilan život Kristofera odvojio ga od porodice

Kristoferova predoziranja i problemi s konzumacijom droge kao i sukobi sa zakonom razlog su zašto se glumac distancirao od njega

"Kristofer je još uvijek jako izgubljen. Šokantno. Znam gdje je, ali ima težak život. Mogu samo imati jaku vjeru i vjerovati da će se oporaviti. Iskušao je sve u ovoj porodici ali nikoga više od sebe. On zna kako da se izvuče, ali ne želi", prenosi Page Six da je 2005. rekao poznati glumac.

"Nikada ih se u potpunosti ne odrekneš, ali morao sam se odreći Kristofera. Morao sam mu reći: ‘Idi. Bavi se svojim životom ili umri.‘ Moje molitve su uz njega", dodao je Pirs.

Ipak, 2022. godine je glumac svog usvojenog sina spomenuo u svojoj objavi za Dan očeva. "Moja je ljubav vječna dragi sinovi, Paris, Dilan, Šon i Kristofer", napisao je tada.