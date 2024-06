"MOJ BRAK JE BIO SAVRŠEN ALI SAM HTJELA VIŠE": Jovana Jeremić sa suzama u očima progovorila o bivšem suprugu

Voditeljka Jovana Jeremić trenutno uživa u ljubavi sa biznismenom Draganom Stankovićem, a iza sebe je ostavila težak period kada se razvela od Vojislava Miloševića sa kojim ima ćerkicu Leu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jovana Jeremić otvoreno je progovorila o svom djetinjstvu, borbi kroz život, kao i odnosu sa bivšim suprugom.

"Put je bio težak, a sada uživam u svojoj mladosti i luksuzu. Borila sam se kao lavica da bih živjela ovako, a ovo je stečeno velikim radom, i čistim radom. Moja borba kreće od mojih pet godina, kada sam se sa bratom zatvorila u vitrinu za piće, i tada me je Bog sačuvao jer smo disali na slivnik. Znala sam da me u životu čeka velika borba, a znala sam da meni nema života do tridesete jer do tada morala da se borim kako bi stekla ono što želim", ispričala je Jovana.

Izvor: Instagram/jeremicjovana

Voditeljka je otkrila da je njena popularnost krenula da se širi kada je vodila rijaliti iako ona to nije htjela da radi. "Tada sam postala popularna i shvatia sam da mogu sve. 2021. godine se moj život mijenja, razvela sam se i srela se sa Željkom Mitrovićem sudbinski, i on mi je dao vjetar u leđa za ono što sam htjela da radim, dao mi je šansu na Pinku i to sam iskoristila", rekla je Jovana i dodala:

Izvor: Novo jutro / youtube

"Moj prvi muž je ponosan na mene, i meni je to jako drago. On je moj prvi muž i uvijek je bio uz mene, i kada nismo imali i kada smo imali. Krivo mi je što moja pokojna svekrva ne može da vidi sada mene i Leu. Moj brak je bio savršen, ali ja sam htjela više, i bolje da sam prekinula na vrijeme", dodala je Jovana sa suzama u očima.

Ona je nakon toga progovorila o najvećoj nepravdi koju je preživjela u životu: "To je definivitno đak generacije, to je jedna velika nepravda, a ja to i dalje sanjam", dodala je Jovana pa je otkrila šta bi rekla sada maloj Jovani da može: "Rekla bih joj da ne brine i da se ne sjekira za školu. Ja sam se stalno sjekirala da li ću imati dovoljno novca, a ja i dalje imam strah da li ću imati dovoljno novca da školujem svoje dijete, a ja sam se mnogo sjekirala za tu egzistenciju", ispričala je Jovana u emisiji "Premijera - vikend specijal".