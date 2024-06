POKAZAO STOMAČINU, NIKOME NIJE JASNO KAKO JE ZAVEO TOLIKE LJEPOTICE! Princ Alber u društvu supruge, a svi gledaj u jedno

Vladajući knez Monaka iz dinastije Grimaldi, sin Renijea II i čuvene glumice Grejs Keli, ima sve vidljivije probleme sa kilažom.

Izvor: Lepa i Srecna

Princ Albert II od Monaka i njegova supruga princeza Šarlin nosili su prije nekoliko dana olimpijsku baklju tokom prolaska olimpijskog plamena u kneževini. Obije su bili u sportskom izdanju, kao i njihovi blizanci, princeza Gabrijela i princ Žak. Osim osmijeha Šarllin, i bliskosti poznatog para, do izražaja je došao i njegov "pivski" stomak, koji je česta boljka muškaraca i veliki rizik po zdravlje

Albert II od Monaka i princeza Šarlin, koja je bivša južnoafrička olimpijska plivačica, vidno su uživali na ovom događaju. Ne tako davno bilo je nemoguće vidjeti osmijeh na licu ove princeze, a ni njih dvoje kao par. Zbog toga se dosta nagađalo o budućnosti njihovog braka.

Izvor: Lepa i Srecna

Još ranije su kružile razne priče o njenom zdravstvenom stanju, da bi se vremenom situacija vratila na staro pa princezu sve češće viđamo u javnosti, i u društvu supruga.

Pivski stomak nažalost nije izuzetak kada su u pitanju muškarci. Imaju ga i mnogi u našoj zemlji, a višak sala na stomaku ne mimoilazi ni žene. Pa ipak, svi se pitaju kako je knez uspio da zavede toliko lepotica...

Imao je preko 40 ljubavnica, među njima i jugoslovensku princezu.

Možda nećete vjerovati, ali broj ljubavnica princa Alberta premašuje 40 žena. Knez Monaka iz dinastije Grimaldi, sin Renijea Trećeg od Monaka i američke glumice Grejs Keli, jeste živi dokaz da titula može biti intrigantna i u današnjem sviketu, a ne samo u filmskim pričama.

Evo koje žene su bile dio njegovog života svojevremeno:

Telma Ortiz Rokasolano

Rođena 1973. godine kao druga od tri sestre Ortiz Rokasolano, a od kraljice Leticije je mlađa godinu dana. Njemački časopis Bunte je 2005. izvijestio o tome kako je princ Albert izlazio sa Telmom Ortiz Rokasolano, a kasnije se ta vijest i proširila. Princ je nakon mjesec dana pokrenuo tužbu protiv jednog francuskog lista koji je preneo ovu informaciju zbog kršenja privatnosti.

Tamara Rotolo

Javnost je saznala za vezu princa Alberta sa konobaricom Tamarom Rotolo, kada je ona podnijela zahtev za utvrđivanje očinstva za ćerku Jasmin Grejs Grimaldi. Slučaj je najprije bio odbačen na sudu, ali je DNK test kasnije utvrdio da je Albert ipak njen otac.

Nikol Kosta

Nekoliko nedelja prije prinčevog krunisanja, bivša stjuardesa Nikol Kosta, je objavila da ima sina Aleksandra, za koga je tvrdila da je Albertov, što se, naravno, kasnije i potvrdilo.

Bi Fidler

Njemačka manekenka, poznata po toples izdanjima, tvrdila je da je Albert otac njenog sina Danijela, ali je ta tužba kasnije odbačena. Ipak, Bi je sumnjala u vjerodostojnost rezultata DNK testiranja jer uzorak nije predat pred svjedokom.

Sesilia Pek

Glumica i producentkinja je početkom osamdesetih često viđana u društvu princa Alberta Drugog. Njen otac je bio blizak prijatelj sa Grejs Keli, majkom princa Alberta.

Dženis Dikinson

Dženis Dikinson je, takođe, zauzela mjesto u burnom ljubavnom životu Princa Alberta. Učestvovala je u raznim rijalitima i važila za jednu od najprivlačnijih manekenki.

Katarina Oksenberg

Američka glumica srpskog porijekla, postala je popularna po ulozi Amande Karington u seriji "Dinastija". Ćerka Hauarda Oksenberga i kneginje Jelisavete Karađorđević, koja je takođe plave krvi, je jedna od mnogih koje su privukle pažnju princa Alberta.

Naomi Kembel

Naomi je svjetska diva, a ova veza je uzburkala javnost. Postoje i fotografije bivšeg para kako se zajedno provode u različitim gradovima, grle se i drže za ruke, a na nekima od njih Naomi hrani princa.

Marina Enisina

Sredinom 2000-ih, jedan njemački tabloid je objavio da je princ Albert imao aferu sa francusko-ruskom klizačicom Marinom Enisinom.

Sonja Morgan

Mnogo prije nego što se glumica Sonja Morgan udala za Džona Adamsa Morgana, bila je sa Albertom, a povodom toga je rekla: "Nekad sam ovo nosila kada sam izlazila s princom Albertom u Monaku. Možete li vjerovati u ovo? Mora da sam suknju ostavila kod Alberta."

Klaudija Šifer

Princ Albert Drugi se oglasio kada su vijesti o njegovoj vezi sa poznatim supermodelom počele da se šire. "Izveo sam je na nekoliko sastanaka, ali to je bilo to", tvrdio je tada.

Kajli Minog

Džepna Venera se zabavljala sa princem još 1993. godine. Nešto kasnije na ceremoniji dodjele World Music Awards Kajli je izjavila: "Princ me srušio na tlo. Bila sam pomalo iznenađena kada sam osjetila kako me njegova ruka miluje po zadnjici, kad me spustio. Bilo je pomalo neprijatno.

Ostale poznate dame koje se vezuju za Albertovo ime su i: Patricija Pelegrino i Bruk Šilds.