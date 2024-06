"ŠLIHTARE, NEĆE NIKOME NIŠTA DA KAŽU" Sloba udario na Desingericu, a za duet Cece i Vojaža imao samo dvije riječi!

Sloba Radanović još jednom je potkačio repera Dragomira Despića Desingericu, ali i prokomentarisao duet Cece i Vojaža.

Kada su na društvenim mrežama osvanuli snimci Dragomira Despića Desingerice kako na nastupima udara ljude patikom u glavu, javnost je bila zgrožena njegovim ponašanjem, bušnim čarapama i objašnjenjima da je taj potez zapravo "krštenje publike". Na ove snimke reagovao je i Sloba Radanović koji je poručio da "nisu na istim talasnim dužinama", kao i da ne bi snimio duet s Desingericom.

Dragomir je istakao da će svojom najnovijom pjesmom u potpunosti "pokoriti Slobu" i da mu "neće biti dobro", a folker je posle dva mjeseca zatišja ponovo potkačio repera.

"Da li se Desingerica kači na mene, pitate? Nije da se on kači na mene... Ja sam, jednostavno, rekao da mi se ne sviđa to što on radi. On je tad meni odgovorio... Ja sam čovjek koji uvek kaže ono što drugi misle, al' neće da kažu", rekao je prvo Sloba i dodao: "Mnogo ljudi misli kao ja, samo što su šlihtare i niko nikome neće ništa da kaže... Ja imam svoje mišljenje! Kad nešto ne valja onda kažem da ne valja... Ja želim sve najbolje njemu, želim mu da što pre sazri... Duet sa njim? Ne, ne, ne bih".

Ceca Ražnatović nedavno je objavila dva nova dueta s Željkom Joksimovićem, a onda i s mladim kolegom Mihajlom Veruovićem Vojažem koji je izazvao buru na društvenim mrežama. Ovom prilikom Sloba se osvrnuo i na duet Cece i Vojaža o kom se ovih dana naširoko priča.

"Zanimljiva kombinacija", bilo je sve što je rekao Radanović o pomenutoj duetskoj pjesmi.

