"ZAR OD KUME DA KRADE?" Cecu optužili za plagijat, oglasila se hitmejkerka: "Dok je ćurana, biće i podvarka"

Ceca Ražnatović našla se na udaru negativnih komentara nakon što je objavila dva nova dueta, povodom čega su se oglasili i autori.

Izvor: Printscreen Zvezde Granda

Svetlana Ceca Ražnatović izbacila je dva dueta: "Više od sreće" sa Željkom Joksimovićem i "Muškarčina" sa Mihajlom Veruovićem Vojažem i napravila totalnu pometnju kako na estradi, tako i među kritičarima. Pratioci na društvenim mrežama, reklo bi se, da su nezadovoljni pjevačicinim novim projektima jer smatraju da su plagijati.

Veliki broj njih piše o tome kako je tek sad primjetno koliko su Marina Tucaković i Ljiljana Jorgovanović bile važne u karijeri Ražnatovićeve jer su joj njih dvije napisale najlepše tekstove u karijeri. Cecin singl sa mladim kolegom podsjeća ih na hit njene kume Sanje Đorđević "Svetlo crveno", koju potpisuje Filip Miletić, a saradnja sa Joksimovićem im je reciklirani hit "Brže, brže", koju su uradile Ljiljana Jorgovanović i Marina Tucaković još 2001.

"'Muškarčina' je ukradena melodija 'pozovi me da priđem do tvoga stola'. Zar od kume da dekra?", "Ali Ceca i Vojaž! Baš je bez veze ova pjesma", "Ceca i Vojaž nazovipjesma", "Ode Marina Tucaković i ode s njom sve", "Ceca i Vojaž su smjejurija, nemojte se zaj*bavati" samo su neki od komentara koji se mogu pročitati na društvenim mrežama, a mi smo izdvojili one najblaže.

Ovim povodom oglasio se Miletić, koji je 2008. napisao pjesmu "Svetlo crveno" za Sanju Đorđević koji je odgovorio na pitanje da li ga Cecin i Vojažev duet podseća na njegovu melodiju.

"Da, podsjeća. Vidim da ima taj motiv iz pjesme koju sam uradio. Zove me dosta ljudi tim povodom. Moram da vam kažem da mi je drago, jer to znači da je pjesma koju sam uradio kvalitetna. Super mi je što su Ceca i Vojaž uradili duet. Cecu baš poštujem, tako da je sve super. Nisam od onih koji bi da prave skandal tim povodom. Nemam problem sa tim", rekao je Filip.

Međutim, čuvena Ljilja Jorgovanović ima drugačiji stav od Filipa. Ona smatra da nije normalno i moralno da kolege kradu jedni od drugih, a još manje da pjevači pristaju da pjevaju reciklirane stihove. Kad su je pitali da li je čula da se njen stih "samo dva puta se stvarno živi, kad se rodiš i kad voliš" iz 2001. pojavljuje u duetu Cece i Joksimovića, rekla je:

"Da, čula sam. Tu pesmu smo uradile Marina i ja. Odavno znam da autori kradu od autora i nekako se privikneš na to jer nema ko tu da interveniše. Ali me čudi da pjevači pjevaju ono što su već otpjevali. Postoje autori koji se hvale time da umeju da ukradu nečiji rad. Talenat je različit kod raznih ljudi i samo kroz jedinstveni rad on se prikazuje. Oni koji kradu dosad su prošli nekažnjeno. Nekada nisi smio iz tuđeg dijela da uzmeš nijednu riječ, odmah bi te razapeli nasred Terazija! Danas je to čak super, to je in, hvale se time. Kradeš tuđi rad, za boga ne pitaš i niko ti ne može ništa. Znate, postoji jedna rečenica što se pjevača tiče, a ona glasi ovako 'dok je ćurana, biće i podvarka'", poručila je.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić