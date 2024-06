MILICA PAVLOVIĆ ZBOG HALJINE ZVIJEZDA U TURSKOJ: Odlijepili zbog vrelih kadrova - "Vidjeli ste da ja imam ispod..."

Viralan snimak Milice Pavlović napravio je haos na mrežama.

Izvor: Printscreen/Instagram

Glamurozne toalete i kostimi koje je Milica Pavlović ponijela na nedavnom koncertu u Novom Sadu danima su glavna tema na mrežama. Jedna haljina posebno je napravila haos, iz razloga što su se mnogi pitali da li pjevačica ispod nosi donji veš.

No, bilo je dovoljno pogledati neki od snimaka da bude jasno da je pjevačica, poput svakog pravog profesionalca na sve mislila, te da je osigurala da se ne vidi ništa što ne bi trebalo.

Svi vi koji ste bili tamo vidjeli ste da ja imam jedan prelijep bodi ispod i da je u pitanju optička varka. Ono što me je iznenadilo je da sam izašla u svim turskim i kolumbijskim medijima, ali mi je to simpatično, jer eto šta može da se desi kada jedna malo smjelija kreacija zapadne za oko narodu, a onda se to krene šerovati i postane viralno. Nije što sam ja u pitanju, ko god da je, neka neko čuje za ovu našu malu zemlju i meni je drago - rekla je regionalna zvezda.

Pavlovićeva koja radi punom parom u poslednje vrijeme osvrnula se na snimak koji kruži Turskom i otkrila o čemu se tačno radi.

Mislim da je haljina odigrala svoje, zaista sjajna kreacija Bojana Petrovića. Svi kostimi su privukli pažnju, Bojan mi je rekao da su mu dosta mojih koleginica, sa kojima on često sarađuje, pisale od jutra do mraka kako su "pale u nesvest" kada su vidjele te kreacije i da aplaudiraju tome. Lijepa energija je odradila svoje, pjesma i kostim, i ta puna sala ljubavi - istakla je pjevačica.

Zakažite mi koncert u Turskoj, dobro da naplatim i svi imate procenat, jer pored pjesme “Istanbul“ i pesma “Ljubi, ljubi“ je kompozicija turskog autora kupljena, na njihovom jeziku to je kompozicija “Tabi, tabi“ i izvodi je Sinan tako da možda možemo i to da im pokažemo pa možda neki duet Sinan i ja.

Ona je prokomentarisala i video snimak sa njenog koncerta u Spensu, gdje djeluje da se u jednom trenutku poljubila sa kolegom Bobanom Rajovićem, koji je bio specijalni gost te večeri.

Bili ste tamo, znate da nije tako, takav je bio kadar. Dopisivali smo se Boban i ja sjutradan i smijali se tome. Moram da ponovim da je moja velika želja bila da to dvoje ljudi budu u Novom Sadu sa mnom, a vidjećete ko će biti u Zagrebu - rekla je ona, pa otkrila da li je sve spremno koncert u prestonici Hrvatske koji nas očekuje 21. juna.

Pogledajte 00:16 Koncert Spens, Milica Pavlović Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Skoro je sve spremno, ja krećem sjutra ujutru. Imam koreografsku probu, uveče imam produkcijski sastanak, prekosjutra me očekuje cjelokupna proba. U četvrtak mi dolaze i moje komšije iz Bunibroda, kao i moja porodica, zbog toga sam baš srećna - dodala je na kraju mlada zvijezda.