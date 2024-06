"NEKA TI PUBLIKA PRAVI DJECU" Žene napale Milicu Pavlović zbog izjave šta joj je bitno u životu - sramno!

Milica Pavlović našla se na meti kritika samo zato što je istakla koliko su joj bitni karijera i publika.

Izvor: Instagram/senoritamilica

Jedna od najpopularnijih pjevačica na domaćoj sceni, Milica Pavlović, oduvijek je važila za surovog profesionalca. Poznata je po tome da se trudi da publici izađe u susret, te da voli i poštuje svoje fanove, a u prošlosti je govorila i da će to morati da razumije njen budući izabranik.

No, upravo zbog ovih riječi našla se na meti užasnih kritika, a negativne reakcije ljudi prešle su sve moguće granice pristojnosti.

"Na toj ravnini gdje je moja publika, ne želim da stavim nikog pored. Taj neko može da ima svoje mjesto, ali ne može da zauzme mjesto moje publike i svega toga. Žene su zbog toga po meni osule paljbu 'Neka ti publika pravi djecu'. Imam utisak da je u današnje vrijeme sramota izgovoriti 'Ja sam vrijedan i radan, da cijenim onoga ko mi daje hleb'. Živim od moje publike, trudim se svakog dana, jutra i noći da dam maksimum od sebe", istakla je ona.

Izvor: Instagram/senoritamilica

Milica, koja je oduvijek bila sinonim za profesionalnost kada je posao u pitanju, budući da od prvih koraka na muzičkoj sceni, pa do danas, neprestano je dokazivala svoju posvećenost.

"Mene je teško trpjeti i onda ja moram da cijenim ljude koji me trpe. Mene je Bog pogledao da sam nailazila na ljude koji su se našli na mom putu da me podrže. I te kako mi upute kritiku kada dam povoda, a opet me za sve razumiju", rekla je ona.