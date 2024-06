DŽEJ LO U DVIJE RIJEČI SVIMA SASULA ISTINU U LICE! Konačno javno iznijela mišljenje o Benu u jeku priča o razvodu

Evo kako je Dženifer Lopez obilježila Dan očeva na Instagramu.

Izvor: Instagram printscreen / jlo

Muzička i glumačka diva Dženifer Lopez, prvi put je javno pomenula supruga Bena Afleka, dok nedeljama kruže glasine da se razvode. Ono što je Džej Lo poručila o svom partneru iznenadilo je sve, a njihov odnos, sudeći po detaljima dostupnim javnosti, poprilično je neobičan u poslednje vrijeme. Nisu željeli da komentarišu glasine o krahu braka, a onda je ona uputila sasvim jasnu poruku kojom je indirektno doskočila takvim pričama.

Dženifer je o svom mužu Benu Afleku napisala na Instagramu sledeće uz crno bijelo fotku iz mlađih dana: "Naš heroj. Srećan dan očeva!" i dodala bijelo srce.

Izvor: Instagram printscreen/ jlo

Dženifer je zatim objavila i fotografiju svog oca, ističući: "Volim te, tata", a sličnost između njegove slike iz mladosti i Afleka nije zanemarljiva. Uvjerite se i sami:

Izvor: Instagram printscreen / jlo

Objava Dženifer Lopez uslijedila je nakon što je u subotu viđena sa Benom Aflekom u kući na Beverli Hilsu, koju su kupili nakon vjenčanja 2022. a koju sada prodaju. Kasnije tog dana primećeni su kako dolaze u njegovu kuću za iznajmljivanje u Brentvudu Kaliforniji, u odvojenim automobilima na proslavu povodom završetka škole Benovog sina. Džej Lo se nerijetko viša sa njegovom djecom iz prvog braka, sa kojima je veoma bliska. Ranije je govorila da je Aflek sjajan očuh njenoj ćerki i sinu.

Izvor: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Džej Lo se nije dugo zadražala pa se uputila dalje. Bivša supruga reditelja i glumca Bena Afleka, Dženifer Garner, takođe se pojavila u kući koju on nedeljama iznajmljuje, ali nije poznato da li je razgovarala sa njim i Lopez. Čini se da zvijezda preživljava jedan od najtežih perioda u životu. Pored toga što je "bolesna i slomljena" zbog otkazivanja turneje "This is me... Now", Džej Lo se suočava i sa brojnim pričama o razvodu.

Paparaci prate njen i Benov svaki korak, a nove fotke su obišle svijet i "podgrejale" priče o razvodu. Dok je Džej Lo bila u šopingu s ćerkom Emom, Bena su fotografi uhvatili s majkom, ali i bivšom suprugom sa kojom uvijek djeluje nasmijano i u boljem raspoloženju nego sa Lopezovom.