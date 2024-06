"DESET GODINA SAM MORALA DA ĆUTIM" Ana Mihajlovski trpjela torturu - Ne mogu više tako da živim

Ana Mihajlovski rekla da je bolje da donese i lošu odluku nego da ćuti kao što je morala punu deceniju

Voditeljka Ana Mihajlovski, koja je karijeru počela u emisiji "Leteći start" sa Milanom Kalinićem, poslednjih godina nije prisutna u medijima. Vodila je emisiju Veliki Brat, vodila "Jednostavan život" sa koleginicom Marijanom Mićić, a onda se posvetila porodici i životu van kamera.

Poslednjih nekoliko godina aktivna na društvenim mrežama gdje nerijetko dijeli svoje mišljenje sa mnogobrojnim pratiocima, a sada je, gostujući u podkastu, rekla nešto što je mnoge ostavilo u čudu. Ana je istakla da je "dugo puštala ljude da joj govore kako da se ponaša i šta da radi".

"Dosta sam puštala ljude da mi kažu ko sam, šta sam, gdje sam, šta bi ja trebalo da radim, šta ja ne bi trebalo da radim. Ja nikada neću zaboraviti tu rečenicu tih prvih 10-15 godina, a ona je glasila: 'Samo ti ne razmišljaj'. Šta to uopšte njima znači?! I ti pustiš da to traje tako dugo, više od deceniju, da ti neko govori: 'Samo ti ne pali mozak'. Ajme, ne mogu više tako da živim", rekla je Ana i dodala:

"Sada mislim svojom glavom i ok. Neka napravim glupost, ok. Neka to ne bude ispravno, neka pogriješim, neka ispadnem budala, to je moje. Ja sam ta budala i ja sam samu sebe napravila budalom. Ne želim više da budem produkt drugih ljudi, tuđih potreba, tuđih maštanja i tuđih želja. Biću produkt same sebe, makar taj produkt bio i loš", rekla je voditeljka gostujući u jednom potkastu.