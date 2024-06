"NEMAM ŠTA DA JEDEM, A OTAC BOLESTAN" Težak život Šejle Zonić: Bilo me je stid da tražim pomoć

Pobednica takmičenja "Zvezde Granda", Šejla Zonić prisetila se teških perioda u životu i otkrila koliko joj je suprug, koji je njena velika podrška, pomogao.

Izvor: YouTube/PRINC Planet TV/screenshot

Šejla Zonić je pobednica 17 sezone takmičenja "Zvezde Granda", a njena mentorka Ceca Ražnatović je nakon proglašenja progovorila o napadima za koje su se do tada dogovorile da ćute. Iako je najobrazovanija kandidatkinja koja se ikada takmičila, jednom prilikom je ispričala da je tokom pandemije ostala bez novca.

Rođena je u Nemačkoj, gde su njeni roditelji izbegli kada se desio rat u Bosni. Prve četiri godine provela je u Nemačkoj, a nakon toga vratili su se u Bosnu gde su živeli u jednom selu. Pevačica ima i dve starije sestre koje su je čuvale dok je bila mala, pa nije bilo potrebe da ide u vrtić. Osnovnu školu završila je u Sanskom Mostu, a tamo je i napravila prve muzičke korake.

Prvi posao koji je radila i prvi novac koji je zaradila je upravo od pevanja, kao dete u sedmom razredu, radila je kao pevačica u svom gradu na Trgu, a prvi javni nastup imala je sa 11 godina takođe u Sanskom mostu gde je nastupala na dečijem festivalu i osvojila dva prva mesta.

"Meni je tada bilo mnogo žao što moram da radim, a moji vršnjaci zajedno slave Novu Godinu. Tada sam prvi put zaradila tih nekih 100 evra. Međutim mi smo svi odgajani kao da smo siromašni, i ako smo mi lepo živeli, moji su imali i svoju firmu, imali smo sve što poželimo. Nama su roditelji davali novac na nedeljnom nivou i ja i ako potrošim taj novac pre nego što će mi dati novi džeparac ja nisam smela da tražim", ispričala je pevačica koja se prisetila trenutka kada je ostala bez novca.

"Sestre su mi priskočile u pomoć, jedna je poslala pomoć da platim kiriju tri meseca, a druga za kraj magistarskog. Nerviralo me je kod mene jer nikada nisam htela da tražim pomoć, bilo me je stid, to mi je bio poraz. Osećala sam se strašno usamljeno, panični napadi, napadi anskioznosti sa pitanjem šta sam do sada radila. Pitala sam se šta radim, jedem u ovom gradu rižu i kečap, nemam maltene šta da jedem. Nisam imala obraza od roditelja bilo šta da tražim jer je otac bio bolestan, živeli su samo od njegove penzije. Bilo mi je glupo da ja prava i zdrava tražim, sama sam htela i eto mi sad. Shvatila sam da ne može tako i da treba da krenem na psihoterapiju da se malo 'reprogramiram'", ispričala je Šejla koja je donela odluku da se vrati u Sanski most i počne ispočetka.

Na nagovor supruga se prijavila u "Zvezde Granda" - "Ljudi često misle da je Armin samo moj suprug. Ja ne bih bila danas ovde u takmičenju da nije njega. Dvoumila sam se da li da se prijavim, da li sam dorasla tim stvarima, da li je ovaj svet za mene. Muzika jeste nešto što ja živim, ali da nije njega ja se ne bih pojavila, podržao me je. On vodi sve moje društvene mreže, on je kreator svih objava. Nije on mene ubedio da moram da se prijavim, samo mi je govorio šta su benefiti, šta nedostaci i ja sam izvagala".