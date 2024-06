JEDINI DOMAĆI REPER KOJI IMA "ONLIFENS" PROFIL ŽIVI KAO ŠEIK: "Žene su blagonaklone prema meni iako ih imam više"

Posle muzike i glume, Mili otvorio "Onlifens", a sada otkrio sve detalje.

Izvor: Instagram printscreen / miliofficialbebooo

Popularni reper Marko Milivojev Mili, osim solo karijere prepustio se i filmskoj produkciji, te aktivno radi aranžmane za pjesme filmskog serijala "Južni Vetar", a oprobao je i u glumi u seriji "Grupa".

Umjetnost nije jedini finansijski prihod mladog trepera. On je svojevremeno odlučio i da otvori profil na "Onlifans" platformi, gdje zarađuje na osnovu pretplatnika, dijeleći sa njima privatne fotografije i video zapise intimne prirode.

Njegov emotivni život je veoma buran, a kako je sada priznao, nikada nije imao samo jednu damu kraj sebe, već je, kao pravi šeik, imao više njih. U javnosti se nagađalo da je prije par godina imao kratku romansu sa koleginicom Sarom Jo, te da mu je ona navodno posvetila pjesmu "Mili mili" nakon raskida.

"Imam nekada u isto vrijeme više djevojaka. Jedna nije dovoljna da me zadrži. Žene su uvijek blagonaklone prema meni, čak i kada uradim nešto što ne treba. Ja sam takav kakav jesam, i zato žena koja je sa mnom mora da me prihvati takvog kakav jesam. Nemam problem da se snimam na sajtu za odrasle, tako da ko se nije pretplatio, neka se pretplati."

Inspiraciju za pjesme pronalazi upravo u ženama sa kojima je bio, a one su mu ujedno i najveća podrška tokom života. "Uglavnom su to žene. Meni je teško da se skapiram muškarcima, jer sam umjetnik. Muškarci su obično zavidni, uvijek sam se bolje kapirao sa ženama. Žene su divna bića, odrastao sam uz tri žene. Ne znači da je neka žena loša zato što je mnogo ljudi povrijedilo, loši su ti ljudi. Meni je moja partnerka uvijek bila najveća podrška u svemu, to je bezuslovna ljubav."

S obzirom na to da je Mili rekao da uvijek ima bezuslovnu podršku i ljubav od svojih djevojaka, neminovno je bilo pitanje da li svaka od njih podržava to što ima Onlifens i objavljuje vruće fotografije. "Naravno da me podržavaju. Svaka djevojka koja je bila sa mnom zna kakav sam ja i šta može da očekuje od mene", kazao je on, pa otkrio kako se zarađuje od ove platforme:

Izvor: instagram/miliofficialbebooo

"Od sajta za odrasle mi nije bitna zarada. Iako svi volimo da lijepo zaradimo, meni je bitno da se izrazim kako ja želim i kako hoću. Nekad izbacim sliku skroz lagano, nekad izbacim spot, a nekad neku eksplicitnu fotografiju, da li od struka na gore, ili na dolje, svejedno je."

Život ga nije mazio, a sve ono sa čime se suočavao neretko je pretočio u stihove svojih pjesama. "Greške iz mladosti su me sustigle. Ne očekujem puno od ljudi, oni koji je trebalo da budu uz mene bili su. Nisam ništa izgubio, niti sam povrijeđen zbog nekih stvari. To je život, svi gledaju sebe."

Mili je prije nekoliko mjeseci ostao bez oca, te otkrio da li je to bio okidač što se povukao u medijsku ilegalu. "Iako je on bio moj biološki otac, to zapravo nije. Od malena sam morao da budem svoj otac. Izgurao sam sve muški... Nikada se ne žalim u svojim pjesmama, zbog nekih teških trenutaka. Posle svega što sam prošao, mislim da ništa ne može da me slomi."

Osim muzici, Mili se oprobao i u filmu i kako kaže, uloga lošeg momka mu dobro stoji."Spremam se za novu ulogu. Najozbiljnija uloga do sada. Ne mogu mnogo da kažem sada, još sam pod ugovorom. Ja sam se specijalizovao da budem loš momak. Žene vole loše likove. Ne volim ništa obično, volim da je ekstremno kul djevojka ili neka đavolica. Cio život je gluma moja ljubav", rekao je Mili u jednoj emisji na Blic Tv.