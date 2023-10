SRPSKI REPER NA SAJTU ZA ODRASLE! Skida se za pare i prima NEPRISTOJNE poruke - "Vole me i žene i muškarci"

Reper Marko Milivojević Mili priznao da je aktivan na platformi "Onlyfans"

Izvor: instagram/miliofficialbebooo

Srpski reper Marko Milivojev, poznatiji kao Mili, priznao je da je korisnik "Onlyfans" platforme za odrasle na kojoj se najčešće objavljuje golišavi sadržaj.

Kako sam priznaje, svoje izazovne fotke prodaje putem svog naloga koji je otvorio prije nekoliko mjeseci, a ne krije da ga vole i muškarci i žene. Takođe, dodaje i da mu ljudi šalju svakakve poruke, ali da uživa u neobičnim i originalnim "upadima".

"Imam, ali nisam nešto pretjerano aktivan. Gotivno mi je bilo da to uradim jedini kao muškarac. Ja gledam da sam s*ks simbol i što se tiče muškaraca i žena, mene svi vole. Nisam toliko aktivan i ne dajem se tamo, uglavnom su to slike neke do pojasa", rekao je Mili koji je otkrio i šta mu to na pomenutoj mreži pišu pripadnice ljepšeg pola:

"To je ludilo. Skoro me je jedna djevojka oduševila, nije bilo ni vulgarno ni eksplicitno, napisala mi je: "Ja sam Mila, ti si Mili, ajde da se milujemo". To je meni kidanje jer volim originalne upade."

Kako je rekao tada, na račun mu ležu pare od pomenute mreže.

"Zarađujem, mada ne znam da li sam ikada podigao tu lovu, nešto mi uvijek šalju. Meni to služi više zbog konekcije sa publikom koja želi da me vidi u nekom privatnom svijetlu", objasnio je Mili.

