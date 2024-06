JAHTE IDU DO 50 MILIONA, JA SAM MOJU PRODAO! Srpski pjevač dao sve da se iz Kanade vrati u rodno Užice

Pjevač Dragan Marković je 32 godine proveo u Kanadi, a onda je odlučio da se vrati u svoj rodni grad Užice.

Poznati pjevač Dragan Marković je u 50. godini odlučio da život promijeni iz korijena, stane pred televizijske kamere i započne profesionalnu muzičku karijeru. Posle 32 godine života u Vankuveru vratio se u rodni grad Užice i u saradnji sa Aleksandrom Sofronijevićem objavio pesmu "Odlazi".

Gostujući u jednoj emisiji ispričao je kako izgledalo živeti u Kanadi i otkrio detelja svoje filmske životne priče.

"Ne znam da li je to snalažljivost ili ludost. Nisam znao engleski, a nisam imao ni papire. Imao sam onu žutu knjigu prevodilac na engleski, pa sam išao po građevinama i čitao im: treba mi posao. Tamo je problem ako ne znaš engleski i ako nemaš papire, jer onda tražiš da te plate na ruke, a oni to ne rade. To je bila neka moja tvrdoglavost da ću da uspijem", ispričao je pjevač u emisiji "Ispovest", i istakao da je uprskoj velikoj zaradi koju je ostvarivao u Vankuveru, za kupovinu nekretnini je morao da podiže kredite.

"Tamo rijetko ko može da kupi nešto bez kredita, male kuće su po milion i po i to neke koje su pravljenje prije 60 godina. Stan je pola miliona. Jahte idu od 50 hiljada eura do 50 miliona, ja sam imao neku malu".

Marković je u saradnji sa Aleksandrom Sofronijeviće odlučio da objavi pjesmu "Odlazi" i sa svojim fanovima podijeli posebnu emociju koju tekst ove numere nosi.

Otkrio je i da li se i tamo muzičari ponašaju kao kod nas, pa sa harmonikom liježe na podu, piju iz cipele i tako dalje: "Prije nedelje sam radio, a vikendom sam pjevao. Vikendom su te muzičke zabave, socijalni život nepostoji na većem nivou, meni i danas prijatelji moji nedostaju, a Kanada kao zemlja ne. Pjevao sam tamo i na svadbama, tamo se organizuju srpski dani, krštenja i tako dalje", ispričao je i nastavio:

"Što se takvih muzičara tiče, nema ih tamo. U Kanadi je jako malo muzičara, teško je tamo živjeti od muzike. Ja sam pjevao po Los Anđelesu, Arizoni i koje kuda, tamo je malo ljudi koji žive samo od muzike jer je mala zarada, a skup život. Jedino ako niste u Čikagu, tamo je veća populacija, pa se možda i može živjeti samo od muzike".

