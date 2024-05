PRIJA ZAPJEVALA KARLEUŠIN HIT I NAPRAVILA HAOS! JK hitno reagovala, podijelila video i poručila samo jedno

Jelena Karleuša reagovala je na snimak na kom Aleksandra Prijović pjeva njen hit "Slatka mala".

Pjevačica Aleksandra Prijović ostvarila je neviđeni uspjeh regionalnom turnejom "Od istoka do zapada", a Jelena Karleuša dospela je u centar komentarisanja kada je iznijela niz opaski na račun mlađe koleginice. Ubrzo je poručila kako nije mislila na nju, a onda je došlo i do susreta "oči u oči".

Karleuša je nedavno priznala i da bi prihvatila Prijin poziv da gostuje na njenom koncertu, kao i da bi je pozvala na svoj, a sada je i podijelila snimak s nastupa mlađe koleginica na kom izvodi njen hit "Slatka mala".

Prija nikada nije krila da poštuje trodecenijsku karijeru muzičke zvezde, ali ni to da njene pjesme redovno izvodi na nastupima. Tako je tokom nastupa u Španiji zapjevala Karleušin hit, a publika je oduševljeno pala u trans. Da se Prijino izvodenje svidjelo i njenoj iskusnijoj koleginici, govori opis koji je JK dodala:

"Tako je, bre!", napisala je Karleuša preko videa koji je podijelila na svom Instagram storiju.

Karleuša se nedavno našla u centu pažnje i kada je reagovala zbog gostovanja pjevačice Severine Vučković u jednoj emisiji, gdje je govorila o Srebrenici. Pored videa je objavila poduži post u kojem je "objasnila Severini suštinu riječi genocid", postavila joj pitanje o Jasenovcu, ali i podsjetila "da joj je sin Srbin".

"Severina, a zašto je tebi bitno da li se koristi riječ 'zločin' ili reč 'genocid'? Zašto se ti baviš presuđivanjem šta je bilo i pojašnjavanjem?

Ako je samo do para i odštete, koliku je odštetu tvoja država platila Srbiji za Jasenovac? Da li se naplaćuje na tonu mjesa ili na broj ljudi? Koliko košta na primjer milion života? Koliko za milion Srba i da li hoćete popust jer je bilo i Jevreja? Romi gratis? Tražite li popust na količinu i utrošeni trud jer baš je bilo potrebno mnogo volje i truda da se postigne ta cifra u samo jednom logoru! A imaš li cjenovnik koliko Hrvatska treba da plati odštetu za jedini dečiji logor na svijetu? Ako je dečiji logor je l' to tarifiraš kao 'mali' zločin ili veliki zločin? Kako ti to nazivaš Severina, hm?

Hoćemo onda da fino platimo jedni drugima pa da se volimo? Čist račun, duga ljubav? Ima li Hrvatska para ili da šmekerski oprostimo dug zarad komšijskih odnosa? Šta nam teško, oprostićemo i to što si Srpkinja, a nazivaš nas 'oni'. Ako smo krvnoj braći Crnogorcima oprostili što za male pare glasaju protiv sopstvenog naroda i potresaju kosti svojih djedova koji su se ponosno nazivali, kako, zašto ne bi sve svima? Srbija je velika i jaka. Nije sve u parama draga Severina, nije ovdje riječ o plaćanju, ovdje je riječ o riječi "genocid", jer genocid ne mogu učiniti pojedinci koji su za to odavno osuđeni. Za genocid se krivi čitav narod. Ko ti kaže da se Srbija u toj rezoluciji ne pominje, zašto bi onda Srbija platila odštetu? Malo logike lutko, koristi glavicu i za razmišljanje, ne samo za botoks. A Srbi, narod koji je najviše stradao u 20. vijeku, mogu samo da budu veliki, ponosni, časni narod. Ne genocidan narod. Jer taj žig neću da nosim ni ja ni moja deca ni moji unuci, jer u moje ime niko nije ubijao nevine ljude u građanskom ratu u Bosni sa kojim ja nemam ama baš nikakve veze. PS (a i tvoj sin, koji je Srbin, nosiće taj žig, ako se ta istorijska nepravda desi! Pokušaj da se ne trudiš više da budeš ovoliko 'pametna')", napisala je Jelena, a onda se oglasila i Severina.