SEVERINA, KOLIKO JE PLAĆENO ZA JASENOVAC? Karleuša pobjesnela zbog izjave o Srebrenici - I sin ti je Srbin!

Jelena Karleuša objavila snimak Severine Vučković na društvenoj mreži Fejsbuk i osula paljbu zbog izjave o Srebrenici

Pjevačica Jelena Karleuša oštro je reagovala na društvenim mrežama, zbog gostovanja pjevačice Severine Vučković u jednoj emisiji, gde je govorila o Srebrenici.

Severina je voditelju rekla da je "u Srebrenici bio genocid, kako god oni to nazivali": "U Srebrenici je bio genocid, kako god to oni nazivali, mali, srednji ili veliki zločin... Radi se o tome ako je bio genocid, onda bi neka država toj državi trebala platiti odštetu. Mislim da samo zbog toga oni ne priznaju da se to tako zove", rekla je pjevačica, nakon čega je snimak njenog gostovanja Jelena Karleuša objavila na Fejsbuku.

Pored videa je objavila poduži post u kojem je "objasnila Severini suštinu reči genocid", postavila joj pitanje o Jasenovcu, ali i podsjetila "da joj je sin Srbin".

Njen post prenosimo u cijelosti:

"Severina, a zašto je tebi bitno da li se koristi riječ "zločin" ili riječ "genocid"? Zašto se ti baviš presuđivanjem šta je bilo i pojašnjavanjem?

Ako je samo do para i odštete, koliku je odštetu tvoja država platila Srbiji za Jasenovac? Da li se naplaćuje na tonu mesa ili na broj ljudi? Koliko košta na primjer milion života? Koliko za milion Srba i da li hoćete popust jer je bilo i Jevreja? Romi gratis? Tražite li popust na količinu i utrošeni trud jer baš je bilo potrebno mnogo volje i truda da se postigne ta cifra u samo jednom logoru! A imaš li cijenovnik koliko Hrvatska treba da plati odštetu za jedini dječiji logor na svijetu? Ako je dječiji logor je l' to tarifiraš kao “mali” zločin ili veliki zločin? Kako ti to nazivaš Severina, hm?

Hoćemo onda da fino platimo jedni drugima pa da se volimo? Čist račun, duga ljubav? Ima li Hrvatska para ili da šmekerski oprostimo dug zarad komšijskih odnosa? Šta nam teško, oprostićemo i to što si Srpkinja, a nazivaš nas 'oni'. Ako smo krvnoj braći Crnogorcima oprostili što za male pare glasaju protiv sopstvenog naroda i potresaju kosti svojih dedova koji su se ponosno nazivali, kako, zašto ne bi sve svima? Srbija je velika i jaka. Nije sve u parama draga Severina, nije ovde riječ o plaćanju, ovde je riječ o riječi "genocid", jer genocid ne mogu učiniti pojedinci koji su za to odavno osuđeni. Za genocid se krivi čitav narod. Ko ti kaže da se Srbija u toj rezoluciji ne pominje, zašto bi onda Srbija platila odštetu? Malo logike lutko, koristi glavicu i za razmišljanje, ne samo za botoks. A Srbi, narod koji je najviše stradao u 20. vijeku, mogu samo da budu veliki, ponosni, časni narod. Ne genocidan narod. Jer taj žig neću da nosim ni ja ni moja djeca ni moji unuci, jer u moje ime niko nije ubijao nevine ljude u građanskom ratu u Bosni sa kojim ja nemam ama baš nikakve veze. PS (a i tvoj sin, koji je Srbin, nosiće taj žig, ako se ta istorijska nepravda desi! Pokušaj da se ne trudiš više da budeš ovoliko 'pametna')", napisala je Jelena.

