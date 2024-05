BAZEN, KOŠARKAŠKI TEREN I FARMA SVINJA! Veljko pokazao imanje u Titelu - ovdje žive Ražnatovići!

Veljko Ražnatović snimio svoje imanje u Titelu

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Veljko Ražnatović Beograd je zamijenio Titelom. Život u vili na Dedinju ostavio je iza sebe i otišao na selo, a sada je pokazao šta mu donosi ozbiljne pare. Veljko je nakon ženidbe sa Bogdanom riješio da Beograd zamijeni Titelom, gdje je na porodičnom imanju izgradio imanje, ali i biznis.

Rodići u mjestu Titelski brijeg poseduju dvije kuće udaljene na samo nekoliko metara jedna od druge. U jednoj, većoj i novijoj žive Bogdan i Veljko sa njenim roditeljima, Danijelom i Bogdanom, ali i najstarijom sestrom Natašom.

Njihova kuća sa dvorištem opasana je betonskim zidovima i kapijom, a bokser je u dvorištu napravio i prostrani bazen, ali izgradio mali ljetnjikovac iza kuće.

Veljko je rano ujutru, kada se i budi, usnimio kako izgleda njegovo imanje, a pored bazena, teretane na otvorenom i raznih sadržaja, u daljini je usnimio i farmu, odnosno obore u kojem uzgajaju svinje.

Izvor: Instagram/ac3isb4ck/Printscreen

On je nedavno i govorio da je u Titelu na imanju pokrenuo biznis i da sa Bogdanom uzgaja svinje koje prodaje.

"Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Idem na spavanje između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim prije svitanja, dok u Beogradu to ne mogu.Kada bih imao pijetla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za djecu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno preliijep. Uživam na rijeci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu" ,rekao je Veljko i otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

"Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, vjerovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primjer u Žitorađi, a ovdje ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji", rekao je Veljko u "Laganom podkastu".

Ovako izgleda kuća u Titelu: