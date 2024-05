"DA SAM REKAO MAGIČNE RИЈEČI, OSTAO BIH U PODЈELI" Miloš Biković o napuštanju serije "Bijeli lotos" - dobio ultimatum!

Miloš Biković otkrio da je dobio ultimatum!

Izvor: instagram printscreen / bikovic

Srpski glumac Miloš Biković, ostao je bez uloge u HBO seriji "Bijeli lotos", nakon brojnih reakcija na društvenim mrežama o njegovoj "naklonosti Rusiji" u jeku rata sa Ukrajinom.

Miloš je sada prvi put o tome otvoreno govorio, i otkrio da nije pristao na ultimatum i da se ne kaje zbog toga što nije odstupio od svojih uvjerenja, jer bi se zbog toga osjećao loše.

"Činjenica je da bi učešće u takvoj seriji moglo da mi otvori neke nove mogućnosti. Ali moja karijera je i do sada imala zanimljiv put, i nema razloga da i dalje ne uživam u ovoj čudesnoj vožnji. Nisam pristao na ultimatum, jer se ne bih osjećao dobro da jesam. Ma gdje da je to moglo da me odvede. Naravno, u jednom trenutku postojala je mogućnost da kažem "magične riječi" i onda bih ostao u podjeli. Ali svaki put kad sam izdao sebe i svoja uvjerenja, nebitno da li sam to uradio iz velike želje, neznanja, lakomislenosti ili straha, osjećao sam se loše. Posle ovog događaja osjećam se dobro", rekao je Biković za "Nedeljnik".

Glumac je dobio otkaz u hit seriji nakon više dana špekulacija izazvanih osudom ukrajinskog Ministarstva kulture zbog "davanja uloge Milošu Bikovuću u HBO seriji 'White lotus"

Biković je zvijezda u Rusiji gdje igra u najgledanijim filmovima i serijama, baš kao i u Srbiji. Prije tri godine dobio je rusko državljanstvo i predsjednik Rusije, Vladimir Putin, lično ga je pohvalio za doprinos kulturi te zemlje. Bikoviću je dvije godine ranije zabranjen ulazak u Ukrajinu zbog bezbjednosnih razloga.

Miloš Biković se nakon odluke HBO da ne bude dio serije "Bjeli lotos" oglasio saopštenjem:

"Odrastao sam u zemlji razorenoj ratom. Kada sam imao 11 godina, dane i noći sam provodio u skloništu, dok je bombardovana moja zemlja i moj rodni grad. Takvu pustoš nikad nikome ne bih poželio.

Svakim danom je sve više sukoba svuda u cijelom svijetu. Svaki od njih je različit. I svaki od njih je strašan. Volio bih da svi oni prestanu i da pobijedi princip ljubavi", napisao je glumac koji je prije samo nekoliko dana dobio prvo dijete, sina Vasilija.