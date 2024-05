SLUŠAJ, BJELOSVJETSKA FUFO! Mirjana opisala poziv koji je dobila u 8. mjesecu trudnoće - "Nisi ni prva ni poslednja"

Mirjana Antonović, bivša ljubavnica Miroslava Ilića, opisala razgovor sa pjevačevom suprugom

Izvor: Kurir TV

Mirjana Antonović je prije više decenija bila u vanbračnoj vezi sa srpskim pjevačem Miroslavom Ilićem. Ilić je u to vrijeme bio oženjen, a Mirjana, koja se godinama sudila sa pjevačem oko dokazivanja očinstva nad sinom Devinom, otkrila je u svojoj knjizi "Ovo malo istine", da ju je jednom prilikom zvala Gordana Ilić, pjevačeva supruga.

"U osmom mesecu trudnoće zadesila sam se u Beogradu u stanu moje sestre Jelice. Provodile smo uobičajeno prijepodne uz čaj, slatke medenjake i još slađe razgovore. Pričale smo o imenu Kristijan, koje je, inače, Miroslav odabrao, i planovima za našeg sina koga smo s nestrpljenjem iščekivali. Jelica je skoknula do prodavnice kada je zazvonio telefon u hodniku. "Mirjam Antonović ovde, izvolite", rekla sam. "A ti si ta Amerikanka? Otimačica muževa? Nije ti dosta što si ga zavela, još ćeš i dijete da mu rodiš? Slušaj ti, bjelosvetska fu*o, neće to tako moći kako ste vi to zamislili! Ako ti rodiš to dijete, ubiću i njega, i tebe, i Miroslava, i našu djecu, i sebe na kraju!", siktala je u slušalicu", napisala je Mirjana.

"Gospođo Gordana, smanjite doživljaj i ton, molim vas, za sve što vas zanima u vezi s masovnom egzekucijom konsultujte se sa vašim suprugom, a mojim vjerenikom Miroslavom", rekla sam mirnim tonom i pribrano. "Vjerenikom? Slušaj ti, drska i bezobrazna ženo, ja sam mu zakonita žena i ja se pitam za sve, a ne ti! Ti si jeftina zabava, koju ću ja eliminisati, jer mu nisi ni prva, a ni poslednja!". "Gospođo Ilić, ja zaista niti mogu niti želim da razgovaram sa vama na ovaj način, jer ne razumijem ovakav način komunikacije. Drago mi je da smo se upoznale i nemojte me više nikada uznemiravati, imajte obzira da sam trudnica, i vi ste bili dva puta, tako da znam da ćete me razumjeti, doviđenja zauvek!". Pozlilo mi je od tog poziva. U glavi mi je odjekivala prijetnja za ubistvo mog nerođenog djeteta. Bilo mi je žao Miroslava", zaključila je bila Mirjana, a prenio "Hello".