U OVOJ ZEMLJI NIKADA NEĆE BITI ORGANIZOVANA EVROVIZIJA: Svi se pitaju zašto oni učestvuju

Ako ova zemlja ikada pobijedi na Evroviziji, neće biti organizator takmičenja. I pored svega, oni prosto obožavaju da učestvuju!

Izvor: Instagram printscreen / sbs_australia

Australiju ove godine na Eurosongu predstavlja muzički duo "Electric Fields" s pjesmom "One Mikali" (One Blood), a mnoge zanima zašto se ova zemlja uopšte takmiči na izboru za najbolju pjesmu Evrope.

Najveći razlog njihovog učestvovanja je velika popularnost Eurosonga u toj zemlji. Australski SBS prenosi Euroviziju od 1983. godine, a popularnost ovog takmičenja raste iz godine u godinu.

Učestvuju već devet godina

Iako geografski udaljena od Evrope, Australija se na Eurosongu takmiči devet godina zaredom i svake se godine nađe na meti šala zbog svog učestvovanja.

Australija je 2015. nastupila s pjesmom Gaja Sebastiana "Tonight Again", koja je završila na petom mjestu, i to je trebao biti jedini put da se ta zemlja takmiči na Eurosongu. Međutim, Australijanci su odlučili nastaviti sa učestvovanjem, a našli su se u top 10 čak pet puta. Najbolji plasman ostvarili su 2016. kada je pjevačica Dami Im zauzela drugo mjesto sa pjesmom Sound of Silence.

