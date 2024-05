VEČERAS JE PRVO POLUFINALE EVROVIZIJE: Ovo je spisak svih takmičara, a evo pod kojim brojem natupa Srbija

Najveće muzičko takmičenje "Eurovizija" održaće se ove godine u Malmeu, a na 68. Evroviziji Srbiju će predstavljati Teya Dora sa pjesmom "Ramonda".

Svi ljubitelji prestižnog takmičenja Eurosong spremili su telefone za glasanje i grickalice za muzički ugođaj večeras. Prvo polufinale održaće se 7. maja, drugo 9. maja, a finale Evrovizije 2024 biće održano 11. maja.

Direktni finalisti su Velika Britanija, Italija, Njemačka, Francuska, Španija i ovogodišnji domaćin Švedska.

Prvo polufinalno veče

Srbija će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri, a Teya Dora će pjesmu "Ramonda" izvesti pod rednim brojem dva. Ovo je spisak svih zemalja koje će nastupati 07. maja:

1.Kipar- Silia Kapsis - Liar

2.Srbija- Teya Dora- Ramonda

3.Litvanija- Silvester Belt - Luktelk

4.Irska - Bambie Thug - Doomsday Blue

Velika Britanija -Olly Alexander - Dizzy

5. Ukrajina- Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

6.Poljska - Luna- The Tower

7. Hrvatska- Bejbi Lazanja - Rim Tim Tagi Dim

8. Island - Hera Björk - Scared of Heights

Nemačka- ISAAK - Always On The Run

9. Slovenija - Raiven - Veronika

10.Finska - Windows95man - No Rules!

11. Moldavija -Natalia Barbu - In The Middle

Švedska- Marcus & Martinus - Unforgettable

12. Azerbejdžan - FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

13.Australija - Electric Fields - One Milkali (One Blood)

14. Portugal - Iolanda - Grito

15.Luksemburg - TALI - Fighter

Voditeljke 68. Pjesme Evrovizije biće holivudska i švedska glumica Malin Okerman i Petra Mede, švedska glumica i komičarka, koja je već dva puta vodila najveće evropsko muzičko takmičenje.

Iz Srbije nije moguće glasati za našu predstavnicu, ali to je moguće učiniti iz 14 zemalja koje se sutra takmiče, među kojima su i Hrvatska i Slovenija, ali i gledaoci u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Švedskoj. Osim toga, moguće je glasati i iz takozvanog "ostatka svijeta", odnosno iz država koje se uopšte ne takmiče na Pjesmi Evrovizije. Ako se nalazite u zemlji koja ne učestvuje na takmičenju, možete glasati prateći uputstva na sajtu www.esc.vote. Glasanje iz "ostatka svijeta" počinje već večeras, nakon druge generalne probe, odnosno negdje oko ponoći.