"LEPA LUKIĆ JE ZAHTIJEVALA DA JOJ DAM 3.500 €" Zorica joj sasula sve u lice pred kamerama: Razočarala me

Zorica Marković ispričala je zašto ju je Lepa Lukić razočala i priznala da joj je sve rekla u lice.

Izvor: TV Pink

Lepa Lukić iza sebe ima višedecenijsku veoma uspješnu karijeru, zahvaljujući kojoj ima i nacionalnu penziju, pored još dvije. Takođe, Zorica Marković svojim trudom i radom postala je jedna od najpopularnijih pjevačica u bivšoj Jugi, a poznata je i po britkom jeziku. Sada je gostujući u jednoj emisiji ispričala zašto ju je Lepa razočarala.

Kako je istakla Lepa Lukić je zahtijevala od nje da joj isplati honorar iako je prostor bio gotovo prazan. Zorica je dalje dodala kako je Lepin honorar bio 3.500 eura, a tokom te noći nisu uspjeli tolikoni da zarade jer nije bilo gostiju.

"Lepa Lukić nije meni bila prijateljica, samo idol. Nikada nismo imali vremena da se toliko družimo. Razočarala me je na jednom nastupu, to je bilo kod mene u 'Lepezi', ali nema veze bilo, pa prošlo", započela je Zorica, pa otkrila šta se dogodilo:

"Imala je 3.500 honorar, bilo je poluprazno, ja bih svakome oprostila, a kamoli kolegi. Ona je tražila novac i dobila ga je, iako nikako nismo prošli te noći. Ja to nikada ne bih nikome uradila, a onda kada je imala neki koncert skorije sve je zvala, mene nije. Ja ne bih ni otišla, ne znam šta bih radila tamo. To sam joj i rekla u jednoj emisiji, pitala sam je javno, to je otišlo u etar. Nemam problem da kažem, mogu da poštujem do određene granice, dok mene neko poštuje, ako me ne puštuje onda režem, ali samo argumentovano".