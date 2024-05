FANOVI URNISALI NOV IZGLED BENA AFLEKA , svi se pitaju jedno!

Ben Aflek pojavio se na Netfliksovom festivalu komedije, nakon čega su ga urnisali na društvenim mrežama.

Izvor: YouTube/printscreen/Movieclips

Najnovija epizoda Netfliksovog programa sa "prozivkama" posvećena je zvijezdi američkog fudbala Tomu Brejdiju, uključujući neplanirano pojavljivanje Bena Afleka. "The greatest roast of all time: Tom Brady" dio je Netfliksovog festivala komedije "Netflix is a joke", a ovo je po prvi put da je na platformi pušten needitovan program uživo. Festival je održan u Los Anđelesu u Kia forumu.

Tom i Ben su se pojavili u reklami za popularne krofne tokom Superboula, koju su mnogi hvalili, ali sada je veliki broj fanova kritikovao izgled Benovog lica na događaju. I sam glumac se našalio na svoj račun na sceni, izjaviviši da "vjerovatno više neće raditi nakon ove večeri". Njegovo novo, ispeglano lice bilo je glavna meta kritičarima na društvenim mrežama.

Izvor: X/McCannlsHere

Mnogi su komentarisali da je Ben zatezao lice prije pojavljivanja u specijalu. "Benovo lice izgleda nenormalno", "Nije mogao da priušti neki bolji tretman ili botoks? Nije ni čudo što stalno izgleda ljutito!"

Izvor: X/Ally Z.

"Lice Bena Afleka trebalo bi da posluži kao naljepnica upozorenja na kutijama cigareta" napisao je neko na "X"-u. "Liči na Brusa Springstina nakon pijanke od tri dana", dodao je jedan korisnik.

Pogledajte kako su Ben i Tom izgledali u reklami za krofne "Dunkin Donuts", u kojoj se još pojavljuju Met Dejmon i Dženifer Lopez.

Pogledajte i snimak!