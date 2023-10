"DECU DRESIRAŠ KAD SU MALI" - Milan Kalinić o vaspitanju: "Udariti je fenomenalno! Srbima treba sve da se objasni"

Milan Kalinić govorio je o roditeljstvu, otkrio kakav odnos ima sa svojom decom, ali i kako ih vaspitava.

Glumac i voditelj Milan Kalinić bio je gost jedne emisije u kojoj se prisetio strašne saobraćajne nesreće kada je pomislio da je ubio čoveka, isprozivao Jovanu Jeremić, a zatim se dotakao roditeljstva i otkrio kako on vaspitava svoju decu.

"To što sam ja radio nije u redu kad pogledaš, priđeš i štipneš nekoga, ali kad si dete, odrasli moraju da imaju razumevanje. Moraju da znaju iz čega i odakle to ide i devojčice se igraju tako. Ni danas devojčice ne doživljavaju to kao traumu, nego su naučene od ovog sistema od roditelja da je to kao trauma. I kada prijave, to urade jer su čule da to tako treba, vole da se igraju odraslih. Ona je čula da je to s*ksualno zlostavljanje, nikakvu traumu ona realno nema, ali će da prijavi da bi bila važna, jer smo ih mi zbunili sa svim ovim", rekao je Kalinić i dodao:

"Sve je gore i gore, grešimo. I ja grešim, ali mnogo manje nego drugi ljudi, tvrdim to. Roditeljstvo je egzaktna nauka koliko god da je teško i komplikovano, egzaktna je u jednoj stvari - pogledaš decu i roditelja i jasno ti je da li roditelji greše ili ne. Kad pogledam moju decu, ne ja već svako, kad pogleda rezultat, tvrdim da grešim manje od drugih".

Milan je istakao da svoju decu vaspitava identično kao njega njegovi roditelji - "Moja ćerka kaže da će da vaspitava decu kao mene moja majka. 99,99 posto ide iz porodice. Kada vidiš kakvo je neko dete to je zato što su mu roditelji takvii ili se nisu bavili njime iz raznih raloga... nisu stizali, nisu hteli ili nisu znali. Nisu hteli je najgori i za to nema opravdanje, a nisu stigli moramo da razumemo, mnogi su svesvni toga i krivo im je", poručio je Milan u emisiji "Pretres".

Kalinić je istakao da sa svojom decom uvek razgovara i da ništa ne prepušta slučaju, kao i da imaju otvoren odnos, da ima poverenja u njih, ali i priznao da ih je udario: "Budalaština je da su deca i roditelji prijatelji. Mi nismo prijatelji, ja ću da budem za ćerku više tu nego bilo koji prijatelj, da je saslušam, da je volim i pomognem bolje nego bilo ko. Jesam udario sam dete, to je fenomenalono", priznao je on i dodao:

"U današnje vreme, pogotovu Srbima treba sve da se objasni. Neću da vređam, ali nama sve treba da se objašnjava. Šta razgovaraš s malom decom, njih ne vaspitavaš, to se zove vaspitanje, ali na koji način - dresurom. Decu desiraš kad su mali, stvar ponavljanja, da bi ušlo u glavu. Kad vidim da neko s detetom od 4-5 godina razgovara na akademskom nivou, a dete posle 7 stotinki uradi istu stvar, pa ti opet... Ništa se nije promenilo, maltretira druge, svi ispaštaju, ali ti si vrhunski roditelj koji s detetom samo razgovara jer znaš da vaspitavaš, a ja sam idiot koji ne zna?!".

"Pogledam moju decu i tu decu koju roditelji nisu takli i ti me pitaš je l' to dobra stvar?. Ja kažem još jednom - fenomenalna. Mene moja deca vole najviše na svetu", naglasio je Milan Kalinić.

