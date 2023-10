SAMO OVAKVE ŽENE DA MI PRILAZE! Kalinić prozivao Jovanu Jeremić, ona rekla da je zaljubljen u nju - "Konačno da shvati"

Početkom godine Milan Kalinić je rekao svoje mišljenje o voditeljki Jovani Jeremić, sada se ponovo oglasio istim povodom

Glumac i voditelj Milan Kalinić početkom godine je prokomentarisao Jovanu Jeremić i njeno ponašanje na Pink televiziji na kojoj vodi Jutarnji program.

Tada je, gostujući u emisiji Balkan info izjavio: "Ima sada na jednoj televiziji jedna voditeljka koja je vrlo ekstravagantna i kontroverzna. Svi se čude i šokiraju kako je ona uopšte dobila emisiju i kako radi na televiziji. I u pravu su. Ja se isto slažem s njima.Mi bismo bili svi u pravu kada bi ona radila na televiziji, ali da nju niko ne gleda i ne želi da dođe u goste. Onda bismo se zapitali: 'Ko ovoj daje prostora? Šta je, bre, ovo?'. Ne, nego ona ima najgledaniju emisiju. Kod nje dolaze svi. Nije problem u njoj, nego je problem u nama, jer je gledamo i dolazimo kod nje u emisiju. Svi argumenti tu padaju u vodu. To smo mi, to nama treba", poručio je Milan na temu Jovane Jeremić.

Jovana se ubrzo oglasila ovim povodom, nazvala Milana Kalinića "davljenikom", a potom poručila i da je zaljubljen u nju:

"Neću da ga vraćam na scenu, on je odavno zaboravljen. Uhvatio se mene i mog imena da bi sebi digao rejting. Milan voli ekstravagantne i kontroverzne žene. Takvi se lože na mene.On bi želeo da kroti žene poput mene, koje su jake ostvarene i stabilne, ali to je nemoguće. On meni ne bi mogao da bude šef. Potonuo je, davljenik je, a ja sam žena koja je preplivala na osunčaniju obala života , kao kod Andrića. Neću napadati Milana, jer ga poštujem kao glumca i jer bih napadom na njega bila ista kao on. Želela bih da ga se sećam sa radošću kako sam ga gledala na Pinku u najboljim emisijama i u najboljim predstavama. On je i sam priznao u gostovanju da svi njegovi stavovi padaju u vodu i indirektno me je podržao i dao svoje priznanje. Čim je 5 minuta pričao o meni, a i sam je rekao da svi njegovi stavovi padaju u vodu, jer sam ja najgledanija. Tako da ga ja neću napadati. Svako treba da gleda ono što mu prija. Nisam sujetna. Mora da se pomiri sa činjenicom da oni ne mogu da određuju narodu Srbije, šta je dobro šta ne", rekla je Jovana Jeremić ranije u izjavi za Kurir.

Njenu izjavu je Kalinić prokomentarisao na Hajp televiziji - kada ga je voditelj podsetio na izjavu Jovane Jeremić da se pali na žene poput nje, Milan je rekao:

"Da, potpuno je u pravu Jovana Jeremić. Konačno da jedna žena shvati moj ukus i da ga tako javno iznese. Eto žene sad znate kakve žene treba da mi prilaze".