"OVO JE DEPRESIVNO GLEDATI!" Muškarac pokazao kako izgleda posao od 9 do 5, mladi u šoku

Jedan muškarac prikazao je svoj posao od 9 do 5 i naišao na kritike...

Izvor: TikTok/hubs.life/Printscreen

U 21. veku posao od 9 do 5 je sastavni dio života mnogih ljudi, ali i odlika kapitalizma. Jedni pokušavaju da ga normalizuju, dok drugu, najšečše mlađi, oni koji pripadaju generaciji Z, imaju dosta pridika.

Napredak tehnologije doneo je brojne mogućnosti, pogotovo kada je riječ o pokretanju privatnog biznisa, na taj način forsirajući individualizam. Upravo zbog toga mnogi predviđaju krizu u zapošljavanju u budućnosti.

Ali, jedan muškarac odlučio je da stane u odbranu posla od "9 do 5" i pokuša da ga normalizuje. U pitanju je američki tiktoker koji redovne objavljuje svoju svakodnevicu. Nedavno je pokazao kako izgleda jedan njegov dana koji se sastoji od posla, vježbanja i odmora kod kuće. Snimak je postao viralna, a pripadnici generacije Z zbog nje su "pali u depresiju", kako to oni sami kažu.

Na snimku se vidi kako se kod kuće sprema za odlazak na svoj kancelarijski posao u osiguranju. Pokazao je kako radi na poslu i pravi pauzu za ručak, grijeje jelo u mikrotalasnoj, a nakon posla odlazi je u teretanu i vraća se kući gde se igra sa svojim psom na kraju dana.

"Izgleda da ne moraš da daš otkaz, da ne moraš da pobjegneš iz matriksa i da ne moraš da postaneš milioner do 30-e. Izgleda da je trava zelenija tamo gdje je zalivaš. Iskoristi svoju 9 do 5 rutinu kako bi izgradio život koji želiš", objasnio je on na snimku.

Za njega je sreća da pronađe radost u sitnicama, budi zahvalan na onome što ima i živi dan po dan. Ubrzo su osvanuli komentari ostalih korisnika koji ga nisu shvatili za ozbiljno.

"Ovo je nešto najstrašnije što mogu zamisliti", "Ovo je bilo depresivno gledati", "Cenim tvoje mišljenje, ali ipak ću dati otkaz", "Ovo je definicija matriks", "Trebalo bi raditi 6 sati dnevno, to je maksimum", "Ovo izgleda kao video HR službe", samo su neki su od komentara. Ali je bilo i onih koji se slažu s tiktokerom koji smatraju da je jako pohvalno pronaći stabilnost u životu.

Pogledajte detaljnije u videu i sami procenite: