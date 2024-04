SLIKE SLAVNOG GLUMCA ZABRINULE SVE: "Imam milione, ali ne mogu kupiti zdravlje"

Slavni glumac Morgan Friman rijetko se pojavljuje u javnosti, a paparaci su ga nedavno snimili na ulicama Beverli Hilsa.

Malo je poznata činjenica da je pored svog bivšeg, Breda Pita, Gvinet Paltoru jednom prilkom izjavila da je za nju Morgan Friman najse**pilniji muškarac na planeti. Glumac je zbog specifičnosti glasa narator u mnogim emisijama koje se bave planetom Zemljom i misterijama univerzuma, a mnogi ga nazivaju i "glasom Boga".

Friman (86) retko se pojavljuje u javnosti, a paparaci su ga nedavno snimili na ulicama Beverli Hilsa. Mnogi su tada primijetili rukavicu, koja mu je potpuno sakrila kožu lijeve šake, što je zabrinulo fanove.

Friman boluje od bolesti zvane fibromialgija, koja izaziva grčeve i spazam mišića, ali i hronične bolove i nesvjesticu. Glumčevo zdravlje je već duže vrijeme ugroženo, a ranije je objavljeno da je smršao 11 kilograma, dok su njegovi prijatelji istakli da su zabrinuti za njega. Inače, glumac je 2008. godine doživio tešku saobraćajnu nesreću nakon koje mu je paralizovana lijeva šaka i od tada na lijevoj ruci nosi kompresionu rukavicu.

Takođe, njegov život je bio pun turbulencija, a doživio je i veliku tragediju kada mu je 2015. ubijena unuka. Naime, E'Dena Hines izbodena je na ulicama Njujorka. Njen tadašnji dečko Lamar Devenport optužen je za ubistvo, a na sudu je iznio šokantne optužbe na račun glumice. Lamar je tvrdio da je glumac imao aferu sa svojim unukom, i da za to ima dokaz. Važno je napomenuti da ona nije bila njegova biološka unuka, već unuka njegove bivše supruge Dženet. Iako je do sada sve ostalo samo na glasinama, sumnje su dodatno podstakle poruke same E'den, koju je Lamar iznio na suđenju, a dio glasi:

"Kada govorimo o vašem dedi, shvatite da će uvijek biti neke ljubavi jer ste mu podređeni. Tada mu je rekla da ga je odgurnula zbog sebe, jer on ne bi trebalo da bude u njenom životu kao muškarac i tako se deda ne ponaša", rekao je. Friman je navodno zlostavljao E'denu kada je bila mlađa. A Lamarova majka je na suđenju vrištala da je za sve kriv glumac, jer je E'Dena zbog njega psihički nestabilna. Međutim, svoju bivšu djevojku je izbo nožem 25 puta, a dobio je ukupno 20 godina zatvora.

"Imam milione dolara u banci, ali ne mogu kupiti zdravlje da bih spasio život. Imam porodicu i milione obožavalaca širom svijeta, ali sada sam sasvim sam. Živio sam svoj život na pogrešan način i ne želim da se to ikome dogodi" rekao je jednom prilikom glumac.