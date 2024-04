BIVŠOJ BIO PRESTAR, ON U 9. DECENIJI NAPRAVIO DIJETE 53 GODINE MLAĐOJ: Ljubavni život Al Paćina punio nalsovnice

Legendarnog Al Paćina nisu zaobišli ljubavni skandali.

Izvor: Profimedia

Legendarni glumac Al Paćino, 25. aprila puni 84 godine, a njegov privatni život oduvijek je intrigirao čitav svijet.

Veza sa 53 godine mlađom Nur Alfala dovela je glumca u žižu interesovanja i pokrenula lavinu reakcija, naročito kada je Nur je Al Paćinu prošle godine podarila dijete.

Pričalo se da glumac zapravo nije otac djeteta, te da je zahtijevao DNK analizu kako bi se utvrdila istina. Nakon toga je njihova ljubav navodno doživjela krah, ali su uprkos tim navodima viđeni kako idu zajedno pod ruku. Međutim, mlada Nur je kasnije izlazila sa drugim muškarcima, dok je Al Paćino pao u zaborav.

Čini se da je Al Paćino oduvijek volio mlađe djevojke, a poznata je i njegova veza sa glumicom Dajanom Kiton. Čuveni glumci počeli su da se zabavljaju ubrzo nakon upoznavanja i uz brojne prekide ostali u čudnom odnosu do 1990. i trećeg dijela kultnog ostvarenja "Kum". Nove ljubavi su dolazile život Dajane Kiton, ali se i posle njih vraćala Paćinu.

"On je tako zabavan. Po mom mišljenju, on ima najlepše lice. Mislim da je Voren prelijep, ali lice Al Paćina je ubistveno lijepo", izjavila je Dajana.

Međutim, Al Paćino glumicu nikada nije odveo pred oltar. Iako je ona tada željela da se uda za čuvenog glumca, on je uporno bježao od papira kao i 20 godina ranije.

"Djelovao je tako pogubljeno i tužno, ali je bio presladak i mnogo dobra osoba. Maštala sam oduvijek da se udam za čovjeka u koga sam zaljubljena i ko će biti dobar otac našoj djeci. Bila sam baš naivna, bolje da sam razmišljala o tome da je brak zapravo dobar tim dvoje ljudi, a ne da me vode emocije", pričala je o Paćinu.

Izvor: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Njegova ljubav bila je i profesorka glume Džen Tarant sa kojom ima ćerku Džuli Meri (29) i glumica Beverli D’Anđelo sa kojom je dobio 17-godišnje blizance, sina Antona Džejmsa i ćerku Oliviju Rouz. Bio je u vezi i sa 40 godina mlađom Lusilom Solom, prije desetak godina, kao i sa Lindi Hobs.

Zabavljao se sa izraelskom glumicom Mejtal Doan, koja je mlađa od njega skoro četiri decenije. Nakon raskida ona je izjavila sledeće: "Teško je biti sa tako starim čovjekom, pa bio on i Al Paćino. Razlika u godinama je prevelika. Trudila sam se da to zanemarim, ali da budem iskrena, on je sada jedan star čovjek. I uz svu moju ljubav, to nije opstalo".