STIŽU ME GODINE HOĆU DA SE SMIRIM! Rada Manojlović ne krije novog dečka, koji je dočekuje na aerodromu

Radu Manojlović novi dečko dočekuje na aerodromu, a pao je i poljubac!

Izvor: Pink screenshot

Pjevačicu Radu Manojlović na beogradskom aerodromu sačekao je Vlada, čovjek o kome se priča da je joj je novi dečko, u automobilu crvene boje, pa su se zajedno uputili ka centru grada. Pjevačica nije skidala osmijeh sa lica.

Manojlovićeva je oduševljeno reagovala na pripadnike sedme sile koji su se našli na licu mjesta, pa je slala poljupce i pozirala za fotografe, dok ju je Vlada strpljivo čekao u kolima.

Pogledaj slike

Dotični Vlada, kako pišu mediji, ima brak iza sebe i dvoje djece. Ekipa "Paparaco lova" usnimila je Radu prošlog mjeseca sa njim. On je tada vozio pjevačicu, a kada joj je iznio stvari poljubili su se na putu. Malo nakon toga, Rada je za Informer otkrila da nije zaljubljena, ali želi da se smiri.

"Stižu me godine, hoću da se smirim, da me neko mazi i pazi, da ne moram više sve sama. Neću da lažem, fizički izgled mi je najbitniji. Bilo je puno dobrih momaka koji su pokušavali da me osvoje, ali ako nema 'hemije', džaba sve. Ne mogu da se zaljubim u dobrotu! Mora da bude i lijep i zgodan! Volim da mi zavide na izboru partnera, ali mi je važno da taj neko preuzme i dio mog tereta, obaveza, da idemo istim putem ka zajedničkom cilju." zaključila je pjevačica, a da li je našla svog savršenog muškarca ostaje da se vidi.

Otkako se Rada Manojlović pojavila na javnoj sceni, u njenom životu bila su tri muškarca, o kojima se nadugačko i naširoko pisalo. Prvi je bio Milan Stanković, potom Momir Gajić, a zatim Haris Berković. Dok je sa dvojicom kolega ostala u dobrim odnosima, sa sportskim menadžerom ljubavni krah bio je buran.