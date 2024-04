"ENORMNE I BIZARNE GRUDI" Karleuša u ulozi modnog žirija, urnisala poznate: Podgojeni leopard i blijeda krpa

Jelena Karleuša ponovo je uzburkala javnost kada se našla u ulozi modnog žirija, te je bez "dlake na jeziku" komentarisala domaće javne ličnosti.

Izvor: YouTube/Hype TV/screenshot

Pjevačica Jelena Karleuša važi za jednu od najmodernijih na domaćoj javnoj sceni, gdje god i kad god da se pojavi unikatnim stajlinzima privlači veliku pažnju, a kopiraju je i strane ličnosti. Nedavno je sve ostavila bez daha kada je ulicom prošetala u providnoj haljini koja joj je stajala kao salivena, a sada je ponovo pokrenula serijal koji je godinama intrigirao domaću javnost - modno ocjenjivanje.

Njen oštar pogled i suptilna kritika su ono što svi pamte, a prva na redu bila je Zorica Brunclik. Jelena Karleuša nije ostala ravnodušna prema pjevačicinoj kombinaciji.

"Stajling je zasijenio sve, pa evo kratka analiza. Ona ima zeleno odijelo i ljubičastu kosu, kratke crne čizmice i drži zlatnu tašnicu. Zorica Brunclik je uvijek bila osoba koja je imala specifičan modni izraz. Ona ovdje izgleda kao osoba s kojom se ne treba previše zamjeriti, ajde tako da kažem jer ako se ovako oblači, vjerovatno je kao ličnost isto tako jaka.

Karleuša je istakla da je Brunclikova često negativno komentariše u raznim tabloidima, nakon čega joj je, svojim prepoznatljivim stilom, odgovorila: "Pa ja je znam kada mene komentariše po tabloidima, uglavnom vrlo negativno. Evo, ja se suzdržavam da ne kažem ništa loše. Ja ne mogu njoj da zamjerim na ovom leopardu jer ovaj leopard očigledno dobro jede, dobro živi. Punokrvni zeleni leopard, podgojeni, koji jako dobro opstaje i funkcioniše na estradnoj sceni i u ovim godinama je to vrlo opasan zeleni leopard. Naravno, ovo nema veze ni sa modom, ni sa dobrim ukusom. Ovo ima veze vjerovatno sa nekim poremećajem vida. Ona se osjeća kao zeleni leopard i po meni je to sasvim okej", poručila je Karleuša, a kada je riječ o ocjeni - !Od jedan do deset. Ja ću dati ocjenu trojku. Tri je moj omiljeni broj, neka bude jaka trojka".

Iako priznaje veliku slavu Lepe Brene, Karleuša nije oduševljena njenim modnim odabirom.

"Neko se u poslednje vrijeme igra sa Brenom, a igra se i sa svojom slobodom jer je ovo krivično djelo. Ko god ovo da joj radi - pravi jedan zločin prema jednoj legendi. U poslednje vrijeme mislim da uopšte nije tu, da su vanzemaljci ušli u njeno tijelo i nije mi jasno zašto pristaje na to. Ja Brenu mnogo volim, nemoj da mi zamjeriš, iako znam da hoćeš, ali šta je tu je", rekla je Karleuša i dala joj ocjenu 3 plus.

Sledeća na tapetu je bila Anđela Ignjatović Breskvica, sa kojom je Karleuša od skoro u sukobu - "Da mi niste rekli da je ovo Breskvica ne bih je ni prepoznala, da li nju uopšte neko prepoznaje? To su ti ljudi koji imaju neki neutralni vajb. Ovo nije loša haljina, neke djevojke, ništa specijalno, ali ništa ni previše pogrešno" rekla je Karleuša koja je sigurna da je ne bi prepoznala da joj pokuca na vrata.

"Pa ne, vjerovatno bih mislila da dijeli letke za fast fud. To su neke nove zvijezde koje nemaju tu harizmatičnu crtu pravih igrača, nego se pojave, bitišu i nestaju", dodala je ona, međutim, za njen stajling je rekla da je "blijeda i prazna krpa", te joj je dala ocjenu 2.

Sledeći za ocjenjivanje bio je Dragan Marinković Maca, koji se nedavno zamjerio Jeleni: "Ovdje je riječ o nekom ozbiljnijem poremećaju, jedan šizostajl koje vjerovatno oslikava njegovo jutarnje stanje kada se oblačio. Djeluje kao da će nekoga napasti sa ovim krikom na licu, ovo je jedna prava modna katastrofa. Sa druge strane, niko od ovakvih ljudi ni ne očekuje neki modni ukus", rekla je Karleuša i dala mu ocjenu 1.

Jelena je i ranije komentarisala modni ukus Dare Bubamare, a to ocjenivanje prepričava se deceniju kasnije.

"Ne znam da li smijem da izgovorim njeno puno ime, a da ne doživi kao uvredu. Ovo prvo nazvala bih 'visoki sjaj kese za đubre'. Ona je u vječitoj borbi da li da izgleda kao tajlandski patuljasti tranvestit i pohotni daždevnjak", ocijenila je Karleuša, pa nastavila da komentariše drugi Darin stajling.

"Kad vidim Daru pomislim na neku po*no perverziju sa nekim ozbiljnim poremećajem. Ovo je sve toliko pogrešno za njenu visinu, težinu, grudi koje su enormne i toliko bizarne, da ni za ovo ne može ništa da kaže sem nema nikakve veze sa modnim stilom", rekla je Jelena i koleginici "zbog automobila" dala ocjenu 2.

Za kraj, Karleuša je dala jednu desetku i to koleginici Dijani Janković za stajling koji je obukla na dodjeli Gremi nagrada: "Da se ne lažemo haljina je brutalna, tašnica je super, kosa je fantastična. Očigledno je da je ovo radio jedan tim ljudi, stilista i fotografa".