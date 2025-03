Tramp razmatra povlačenje američkih trupa iz Njemačke.

Izvor: Francis Chung - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

Donald Tramp razmatra povlačenje američkih trupa iz Njemačke i njihovo prerasporjeđivanje u istočnu Evropu, sa akcentom na Mađarsku, otkriva "The Telegraph". Tramp razmišlja o povlačenju oko 35.000 aktivnog osoblja iz Njemačke u potezu koji bi dodatno narušio odnose SAD i Evrope.

Oko 160.000 aktivnog osoblja stacionirano je van Sjedinjenih Država, od kojih je velika količina u Njemačkoj. "Tramp je ljut što se čini da Evropa strijemi ka ratu", rekao je izvor blizak Bijeloj kući.

Brajan Hjuz, portparol američke nacionalne bezbjednosti, rekao je: "Iako nikakva konkretna najava nije neizbježna, američka vojska uvijek razmatra prerasporjeđivanje trupa širom svijeta kako bi na najbolji način odgovorila na trenutne prijetnje našim interesima."

Mađarska stavila veto

Na hitnom samitu EU u četvrtak u Briselu, Viktor Orban, mađarski premijer, stavio je veto na obavezu jačanja podrške Ukrajini koju su potpisale sve ostale zemlje članice. Orban je održavao relativno bliske odnose sa Rusijom, često se protiveći sankcijama EU Moskvi.

Rečeno je da Tramp razmatra prepozicioniranje nekih američkih trupa u Evropi kako bi se fokusirali na NATO zemlje koje su povećale svoje izdatke za odbranu kako bi ispunile ciljeve BDP-a. To je dio planova administracije da preoblikuje angažman NATO na način koji favorizuje zemlje članice sa većim izdacima za odbranu.

On je u četvrtak nagovijestio da SAD možda neće braniti saveznike iz NATO koji ne ispunjavaju njegove ciljeve potrošnje u sklopu velike promjene u alijansi. Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu, rekao je: "Kada sam došao u NATO, kada sam prvi put imao prvi sastanak, primijetio sam da ljudi uopšte ne plaćaju svoje račune i rekao sam da treba da sačekam do drugog sastanka. I jesam. Pomenuo sam to i rekao, 'ako ne platite svoje račune, nećemo učestvovati. Nećemo vas štititi.'

(The Telegraph/MONDO)