GDJE SU FEMINISTKINJE DA ME BRANE? Sloboda Mićalović o linču na društvenim mrežama i ulozi koju nije dobila zbog LJEPOTE

Glumica Sloboda Mićalović nedavno se našla na udaru javnosti na društvenim mrežama zbog izjave da joj "nije jasno zašto neke žene ne doje svoju djecu"

Glumica Sloboda Mićalović nedavno je bila predmet osuda raznih ženskih pokreta zato što je rekla da ne razumije majke koje ne doje svoju djecu, a sada je otkrila da je i sama feministkinja, s tim što prema feminizmu ima zdrav odnos.

Sloboda je gostujući u emisiji "Balkanskom ulicom" rekla da voli feministkinje, kao i da je sarađivala sa njima na predstavi "Vatra": "Ali ja sam upoznala zdrave feministkinje, sa zdravim pogledom na to. Prvi put sam sad to vidjela, nijesu bile ljute i optuživački nastrojene kao kod nas, naprotiv. Kakva si ti to feministkinja kada odmah skačeš na ženu da je ubiješ ako kaže nešto što ti nije po volji, malo se to kosi sa feminizmom", rekla je Sloboda i prokomentarisala današnje stanje i poziciju žena u društvu.

"Mislim da je to stvar vremena i stvar mode, a ne stvar potrebe jer, igrala sam u "Korijenima" ženu koja je i te kako maltretirana i psihički i fizički, i ako se smatra da ja treba da budem feministkinja i da kažem ne smije to nikad niko više da uradi, evo ja ću to sad reći. Naravno to bi trebalo da se podrazumijeva da niko nikog ne smije da udari i da maltretira fizički i psihički", rekla je glumica i dodala da ima zdrav odnos prema feminizmu:

"Ja volim muškarce, ja želim da imam širinu i za njih i njihove potrebe i ne želim da napadam drugu ženu. Iako možda nekada ne umijem da se izrazim, pa onda to zazvuči kao nešto za šta brže-bolje možemo da se uhvatimo i da me razapnemo.

Sloboda kaže da je učena od malih nogu da treba poštovati ženu i podsjetila da se važnost žene vidi i u hrišćanstvu, kroz Bogorodicu.

"Ja sam vjernik. Od Bogorodice pa na ovamo, žena se u mojoj kući poštovala i ja poštujem ženu i smatram da žena mora zauvijek da se poštuje i da bude negdje "iznad". Ali, to ne znači da ta ista žena koja je poštovana, voljena i uvažavana može odozgo da baca bombe po ljudima. To je jedina razlika sa kojom se ja ne slažem".

Glumica se osvrnula i na svoju karijeru i rekla da su joj često više priznavali ljepotu nego talenat:

"Boljelo me je to i još uvijek se to dešava. Nijesam ja još izašla iz tog kruga, mada i izlazim i jako se radujem tome. Trebalo mi je 20 godina možda da se duplo više dokazujem na ovaj ili onaj način i svaki put bi me iznova i iznova otkrivali. Uradim 'Na mliječom putu' oni kažu: 'Kako je ovo odigrala', uradim 'Korijene', kažu: 'Kako je ovo odigrala, konačno je proglumila'. Tako me non-stop otkrivaju, ne znam dokle će to da traje. Boljelo me je to što su mi oduvijek više priznavali ljepotu nego talenat, ali nijesam imala problem zato što sebe uopšte tako ne doživljavam niti mi je to prioritet. Volim da budem uredna, volim da se lijepo obučem volim da budem umivena i da mirišem i da imam tu psihofizičku higijenu, ali meni nikada to nije bio prioritet, ja nijesam manekenka, ja sam glumica i meni ne ide u prilog da budem samo lijepa", rekla je ona i otkrila da jednu ulogu nije dobila zato što je bila previše lijepa:

"Bilo je uloga, evo sad sam se sjetila da mi je jedan naš vrhunski reditelj rekao da sam sve odlično uradila na tom probnom snimanju, ali da sam mu suviše lijepa da bih igrala, recimo, ženu koja je alkoholičar. Na primjer, ja ne mogu da se složim s tim, jer, da je bio argument 'Ti možeš da odigraš' ili 'Ti ne možeš da odigraš', to je argument, a ovo... I šta ćemo sad, gdje su feministkinje da me brane? Gdje ste da me odbranite? Upomoć! Tu je tragedija, da ti vidiš jednu ženu koja se ne snalazi, koja ima sve predispozicije da bude srećna, a tu je drama, tu je ono gdje je zapela".