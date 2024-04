ZATOČEN U TAJLANDU! Gastoz i dalje u zatvoru, ovu cifru mora da plati! Prijatelji skupljaju novac da ga izvuku

Nenad Marinković Gastoz i dalje se nalazi u pritvoru u Tajlandu nakon što ga je tamošnja policija uhapsila zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Prema našim saznanjima, rijaliti zvijezda nije imao da plati kaznu u iznosu od 1.560 eura zbog čega je zadržan iza rešetaka.

Blizak prijatelj tvrdi da pokušava da skupi novac kako bi oslobodio muzičara.

,,I dalje je Gastoz u pritvoru. Još uvijek se ništa ne dešava po tom pitanju. Niko ne može da ga dobije, a advokata nema. Trebalo bi da se plati 1.560 eura kazna, ali on nema taj novac. Telefon mu je oduzet, a ne znam kada će izaći na slobodu. On obožava Tajland, ovdje je kao domaćin, ali eto imao je neprijatnost. To je stanica u kojoj je zadržan, ali nemam više informacija o njegovom slučaju dok ne izađe na slobodu i kaže tačno šta se dogodilo. Žao mi je, dobar je lik. Kad ponovo bude u spoljnom svijetu sve će on lijepo da objasni. Pokušavam sa prijateljima da skupimo pare i platimo da bi ga pustili, vidjećemo šta će biti", ispričao je za Kurir njegov blizak prijatelj koji je insistirao na anonimnosti.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Pozvali smo Gastozovog oca Svetislava Sindelića Đuru, koji tvrdi da je njegov sin nevin i da će uskoro da bude pušten na slobodu.

,,Evo me tu sam, pijem pivo. Naravno da znam da mi je sin u zatvoru. Nažalost, ne mogu ništa da mu pomognem. Koliko znam nije ništa kriv, a ako se dokaže da je kriv na***aće. Upala je racija tamo gdje je on bio i priveli su sve pa i njega. Popodne ću da pokušam da ga dobijem. Imam ja poseban broj telefona. Tamo mu je valjda i djevojka, pa nemam šta da brinem", poručuje on.