NIKO NE MOŽE DA GA DOBIJE! Ovako izgleda policijska stanica na Tajlandu u kojoj se nalazi Gastoz

Prema pisanju medija, Gastoz je lišen slobode nakon rutinske kontrole policije. Sada se oglasio njegov blizak prijatelj!

Gastoz se već neko vrijeme nalazi na Taljandu, odakle dijeli slike i videe na društvenim mrežama. On je nedavno priveden nakon rutinske kontrole, a kako nije imao novac da plati kaznu zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci, organi tamošnjeg reda i mira su ga zadržali da služi kaznu.

Prema riječima njegovog bliskog prijatelja, za sada nije poznato kada će bivši učesnik rijalitija da izađe na slobodu.

"Telefon mu je oduzet, on je u pritvoru, tako da niko ne može da ga dobije. Ne znam kada će izaci na slobodu. On obožava Tajland, ovdje je kao domaćin, ali eto imao je neprijatnost. To je stanica u kojoj je zadržan, ali nemam više informacija o njegovom slučaju dok ne izađe na slobodu i kaže tačno šta se dogodilo. Žao mi je, dobar je lik. Mislim da nema novac da plati kaznu i da mu je lakše da odleži iza rešetaka u zamjenu da ne plati, jer evo već nekoliko dana je unutra i ne izlazi, ali kad ponovo bude u spoljnom svijetu sve će on lijepo da objasni", ispričao je njegov blizak prijatelj koji je insistirao na anonimnosti.

