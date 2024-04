"HOĆE DA ME IZBACI IZ KUĆE" Ispovijest Dženanove supruge u jeku razvoda: Ljubavnici je kupio stan u Beogradu

Nakon 25 godina braka Dženan Lončarević odlučio je da stavi tačnu na ljubav sa suprugom Samirom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Društvene mreže

Pjevač Dženan Lončarević podnio je u februaru 2024. zahtev za razvod braka od supruge Samire sa kojom je zvanično u braku 25 godina. Kako se navodi on već 15 godina živi s drugom ženom, a još uvek zakonitu suprugu vešto je krio od javnosti, sve dok se ona nije oglasila u jeku razvoda.

Dženan je tužbu podnio na njen rođendan, a suprugu 18 godina nije javno pokazivao. Sada je Samira progovorila o razlozila zbog kojih je njen brak sa pievačem okončan.

"Jedino tržim da se poštuje zakon u svemu ovome, ne tražim ništa više. Ipak sam radnik tog suda, vodim krivičnu pisarnicu i znam kako sve ide. Tražim da se zakažu predmeti koji su prije mene ako su hitni pa moj. Da li će da bude sjutra, prekosjutra ili za mjesec dana, samo da ide po zakonu. On i njegov pravni tim sada urgiraju sa svih strana da se to ubrza. Najveći problem je imovina, doživjela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtjev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem", iznijela je šokantne tvrdnje Dženanova zakonita supruga sa kojom ima dva sina.

Izvor: društvene mreže

"Ja inače nikada ne bih sebi dozvolila da razgovaram sa novinarima da nemam ovaj problem i da sad nemam kud. Kuća u kojoj boravimo vodi se pola na njega, pola na njegivog brata, i faktički, za 25 godina braka, meni pripada četvrtina kuće jer je sve ostalo što je stekao stavio na tuđim imenima. Meni nije ostalo ništa drugo nego da se borim da obezbijedim svoju djecu koja na njihovom imenu nemaju ništa. Ja za sebe imam, imam platu i ja bih se snalazila, ali želim njih da obezbijedim danas sjutra nešto da se desi šta bi oni? On ima dobar odnos sa djecom. Djeca ga mnogo vole. Dođe jednom u 15 dana i tada ih vidi. Kada dođe u Prijepolje boravi u istoj kući u kojoj sam i ja, ali ne komuniciramo. Naš odnos je narušen. Naši advokati se čuju, mi ne razgovaramo od leta prošle godine. U februaru mi je stigla tužba za razvod", zaključila je Samira Lončarević.