"BILO ME JE SRAMOTA ŠTA ĆE NAROD DA KAŽE" Dragana Mirković priznala s koliko muškaraca je bila prije Tonija!

Pjevačica je u jednom intervjuu istakla da "ne može da laže da je imala desetoricu"

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Pjevačica Dragana Mirković nedavno je saopštila da se razvodi od biznismena Tonija Bijelića, s kojima ima sina Marka i ćerku Manuelu, i s kojim je bila u braku 24 godine.

Dragana je u emotivnom saopštenju obožavateljima istakla da "već tri godine ne živi sa Tonijem", nakon čega je krenula lavina komentara i reakcije podrške Draganinih kolega i fanova.

U jednom intervjuu prije par godina, Dragana je otkrila da se plašila da njen suprug ne posumnja da je žena lakog morala, pa je priznala sa koliko muškaraca je bila prije njega.

"Toni mi je bio četvrti momak. Ne mogu da lažem da sam imala desetoricu, kada nisam", rekla je tada pjevačica, piše "Blic" i dodala: "Nisam željela da ljudi pričaju ‘sad je sa ovim, pa je sada sa onim’… Bilo me je sramota šta će narod reći i možda me je to sputavalo da u životu imam više partnera. Umijem žestoko da se zaljubim, a da vremenom baš zavolim partnera. Poslednji momak kojeg sam imala prije Tonija nije bio osoba za brak, iako sam ja to mislila. To me je baš ražalostilo, ali kada pogledam sa ove distance, ne žalim. Presrećna sam što je Toni ušao u moj život. On je moja prava ljubav, sa njim mogu i na kraj svijeta".

Dragana je tada ispričala da je sa Tonijem imala intimno opštinsko vjenčanje u Beču.

"Sve to je proteklo skromno. Naša zemlja je bila pod sankcijama, pa niko od moje familije nije mogao da dođe jer nisu dobili vizu. Zbog toga smo imali malo gostiju na vjenčanju. Čak i Tonijeva familija je bila spriječena da dođe" To je bio najljepši dan u mom životu. Jednostavno, bila sam srećna i to mi je u tom momentu bilo dovoljno".