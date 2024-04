"RADILA NA IBARSKOJ, TU SAM I ZAVRŠILA" Šikica otišla u penziju, unuke je teraju da se snima za Tiktok!

Pjevačica Snežana Jovanović Šikica je ranije otkrila da je od pjesme koja ju je proslavila mogla da kupi tri kuće!

Pjevačica Snežana Jovanović Šikica proslavila se numerom "Ala bih se šikicala" po kojoj je i dobila estradni nadimak. Prije nekoliko godina je ispričala da je od bakšiša koji je dobijala na ovu pjesmu "zaradila tri kuće", a danas uživa u penziji i snima se sa unukama za društvene mrežem.

Šikica je otkrila tajnu svoje popularnosti i rekla da se na njenim nastupima, ali i nastupima kolega koji znaju da naprave atmosferu, lome čaše.

"Ako si talentovan za tako nešto tu nema tajne. Normalno je da se lome čaše i tanjiri u kafani, na veselju, na svadbama, na krštenjima. Nema veselja bez dobre pesme i dobrih pjevača", rekla je Šikica i dodala: "Ja sam harala magistralom, to je bio moj skok. Tu sam i počela, tu sam i završila što se kaže, i stigla do penzije. Kad se razbija čaša, nije to bilo nešto neobično, prosto to je normalno. Koga pogodi pesma, ko razume muziku taj i baca čašu. Normalno da je tako, šta bih još rekla, muzika je život i bez muzike nema ništa".

Pjevačica je priznala da u današnje vreme veselja nisu onakva kakva su bila u vreme dok je ona bila u zenitu popularnosti.

"Prvo, vrijeme je danas tako, drugo nekada je bilo puno veselijih ljudi. Bilo je para dosta. On danas uzme platu, dođe večeras u kafanu i potroši te pare i opet sutra zaradi i sve tako. Sad je malo drugačije i nema nešto ni tih kafana kakve su nekad bile. Uđeš u kafanu, puna kafana, peva se, danas toga više nema. Sad je moderna muzika malo više tu, ali opet bez narodnjaka ne može ništa.

Pjevačica kaže da nije željela da se prilagodi trendovima i počne da izvodi moderniju muziku, ali da su tu njene unuke koje joj kažu da "priča za Fejs".

"Sad sam počela i ja kao nešto, da uđem i ja kao u tu modu. Teško je ući u modu, ali ako imaš ove pjesme da recituješ, ako me razumijete, a ne da pjevaš, onda možda i nije. To su te nove pesme… Pokušavala sam kod kuće 'da recitujem' sa mojim unukama. Kažu mi 'hajde baba, idemo Fejs, ovo, ono. Nešto pevaj baba, za Tik-Tok, i ovo-ono'. Ja se tako malo sa njima zezam. Inače, nije to moj fah. Unuke su aktivne na Tik-toku, ne ja. One vole to i malo za njih pevam".

Šikica otkriva da ima desetoro unučadi, ali i da se ne oseća da je u penziji.

"I ne vidim neku razliku. Ma jok, ja se ne osećam da sam penzionerka. Mnogo se krećem, kuvam, spremam. Spremam šta god hoćeš, a lično mnogo volim prirodu. Koprive, zelje, puževe. Sada taman počinje sezona. To je to".