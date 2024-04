"ZNALO SE DA IMA MOMKA BIZNISMENA, SAMA JE O TOME PRIČALA": Komšinica progovorila o novom partneru Meline Džinović

Navodno, Melina Džinović je već pola godine u romansi sa dvije godine starijim biznismenom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U javnosti se pokrenula priča da je bivša supruga Harisa Džinovića, Melina Džinović, navodno već pola godine u vezi sa dvije godine starijim biznismenom, sa kojim se viđala javno. Nakon razvoda od Harisa Džinovića, kreatorka se preselila u luksuzni kompleks gdje je susjedi rijetko sreću, ali mnogo toga znaju o životu nove komšinice. Jedna od njih ispričala je da se znalo za njenog dečka već duže, kao i da se ona sama hvalila u teretani da ima partnera.

"Po gradskim krugovima se znalo da ona ima dečka. Ona je to i sama pričala, nije krila. Svi u teretani, gde trenira su znali. Taj čovjek ju je čak i dovozio na treninge. Mislim da je ona to i pričala kako bi priče došle do Harisa. Ovdje sam je vidjela dva puta otkada je došla, ali tog čovjeka ne. Kažu da je neki biznismen i da je pun kao brod", kaže navodno komšinica, a potom se i nadovezala na Harisovu izjavu da su njene drugarice krive zbog raskola.

"Poznajem te žene sa kojima je išla na putovanja. Znam da Haris njih kriv što je Melina počela da izlazi i što ga je ostavila, ali ja ne mislim tako. Melina je i počela da se druži sa različitim ljudima i da izlazi, kako bi izašla iz kuće. Ranije su djeca bila mala pa je oko njih dosta vremena provodila", priča ona.

Podsjetimo, Haris i Melina Džinović razveli su se posle 22 godine braka. Haris se nakon razvoda obratio medijima i progovorio o bivšoj supruzi.