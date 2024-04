JELENA KARLEUŠA UVRIJEDILA MUŠKARCE: Koristiti ih za oplodnju i pomeranje teških predmeta!

Pjevačica Jelena Karleuša reagovala na intervju Vesne Zmijanac, koja je o njoj rekla sve najlepše

Izvor: Instagram printscreen / karleusastar

Pjevačica Jelena Karleuša je na svom Instagramu šerovala snimak koleginice Vesne Zmijanac, koja ju je nahvalila u jednom intervjuu.

Vesna je, između ostalog za mlađu koleginicu rekla: "Ja nju mnogo volim. Ona je meni mnogo hrabra, ona je meni jedinstvena ustvari", na šta je Jelena reagovala na svom Instagram storiju.

Pjevačica je zahvalila Vesni Zmijanac, koju je nazvala "legendom i ljudinom", a u jednom dijelu otkrila da je "pored muškaraca naučila da bude ono što oni nikada nisu bili":

"Hvala ti, Vesna... Mnogo mi znače tvoje riječi. Ponosna sam što to govoriš ti, velika Vesna Zmijanac, zvijezda, legenda, pjevačina i ljudina. Šta da kažem na ovo, da, ja sam pored skoro svih muškaraca u mom životu nažalost naučila da budem ono što oni nikada nisu bili. Vaspitala me je jaka žena koja mi je više puta u životu rekla glavu gore nego jedi. Uostalom i majka me je zvala sine", napisala je Jelena i dodala:

"Nikad sebe nisam doživljavala kao hrabru. To sam jednostavno ja. Muškarci da se ugledaju na mene? Teško. O muškarcima imam loše mišljenje i traba ih koristi samo za oplodnju i pomeranje teških predmeta. Počinje era jakih žena kojima muškarci nisu potrebni za opstanak, za samopozdanje i sreću. Na ispitu hrabrosti, bar u mom slučaju su pali apsolutno svi".