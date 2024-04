KARLEUŠA IZGUBILA BEBU! Posle Ušća saznala da je trudna: Kao da sam nekog ubila, a zapravo jesam

Jelena Karleuša otkrila je da je nakon velikog koncerta na Ušću izgubila bebu.

Izvor: Informer tv printscreen

Jelena Karleuša, koja je u velikoj ispovijesti otvorila dušu i progovorila o braku s Duškom Tošićem, oglasila se na Instagramu potresnom porukom koja je mnoge njene fanove rastužila. Pjevačica je otkrila na koji način je nakon Ušća saznala da je izgubila bebu.

"Momentat pred moj prvi koncert na Ušću. Ovo je Bulevar Nikole Tesle, u momentu kada je koncert već morao da počne. Sjedim u šatoru iza bine i ne vjerujem šta mi govore. Znala sam da će biti puno ljudi, ali da će koncert kasniti sat vremena kako bi publika ušla, tome se nisam nadala, pogotovo što sam u tom momentu trpjela jak medijski linč i zabranu. Sjećam se, ušao je moj producent i rekao da moramo da otvorimo širom kapije i da više ne naplaćujemo karte jer neće početi do ponoći inače. To smo i uradili. Pred sam izlazak na scenu donijeli su mi dnevne novine koje izlaze sjutra. Na svim naslovnim stranama su bile dvije riječi, prazno i pukla. Bez slike kao dokaza. Ah da, i rekli su mi da nemam multimediju za ekrane jer moja saradnica nije stigla da uradi render. Čučim ispod bine na liftu koji treba da me podigne i slušam huk ljudi... 'Šta ćemo da radimo?', pitao je neko pored mene. 'Šta ćemo da radimo?', nasmijala sam se dok su mi suze kvarile šminku, krećemo, rekla sam", napisala je Karleuša i nastavila:

'Jelena je rekla da počinjemo', dreknuo je asistent u bubicu i dao znak režiji. Zagrmjelo je, takav zvuk i takvu produkciju Beograd nije ni čuo ni vidio do tada. Lift me je podigao i ja sam vidjela nepregledno more ljudi... 'Borbene felne brate, borbena mašina...' i bas koji me je pomijerao iz mjesta. Ti si borbena mašina Jelena. Sad si plakala i nikada više, pomislih. Ah, kako sam se prevarila... Stegla sam zube i odradila koncert skoro u mraku jer ekrani nisu emitovali multimediju. Publika je skandirala da me voli. Nisam ni znala da sam trudna. Saznala sam nedugo posle Ušća. Mala tačkica koja je na ekranu ultrazvuka označavala rad srca bebe, nije sijala. Ps. (posle tog koncerta na Ušću nisam zapjevala skoro godinu dana. Niko me nije zvao da pjevam. Kao da sam nekog ubila… (a zapravo jesam)", napisala je u tužnoj objavi JK.

Odmah potom je dodala kako je uspjela da se izvuče iz agonije u koju je upala posle gubitka bebe: "I da bih ilustrovala sve što sam napisala u prethodnom postu, dodaću da kad sam izlazila iz ordinacije gdje mi je saopšteno da jedno malo srce ne kuca u meni, slikali su me paparaci. Nateklu, uplakanu i bez šminke. Sjutradan je to bila naslovna strana: 'Nakaza! Pogledajte kako zapravo izgleda Jelena Karleuša bez šminke! Šok slike!'. Te slike su uglavnom objavljivali posle svi oni koji su htjeli da me valjda ponize, misleći da je meni bitno to što će neko pomisliti da sam ružna. Jer ja za sebe nikad nisam ni misllla da sam lijepa. Naprotiv. Paraleno sa svom tom agonijom, otkrili su me svjetski mediji koji su počeli da objavljuju slike koje sam slikala ispred bijelog zida na mojoj terasi. Slikala sam se svaki dan tu i kačila slike, to je bio i moj jedini nastup i moj kontakt sa publikom. Ustanem ujutru, našminkam se i odem na terasu. Bila sam predmet podsmijeha na društvenim mrežama sve dok te slike nisu završile u svim svjetskim medijima. Sve je toliko uzelo maha da mi je otvoreno pismo puno komplimenata napisala Kim Kardašijan sa kojom su me uporedjivali, a mnoge svjetske TV ekipe su me posjetile u Beogradu. Najavljivali su me kao najveću balkansku zvezdu, balkansku Madonu i Gagu, a ja sam vješto lagala kako sam glavna faca u mojoj zemlji sakrivajući činjenicu da sam zabranjena i satanizovana. A iskreno, kako bih nekom sa zapada objasnila razloge... kad ih ni ja nisam znala", završila je Jelena.