Pevač Rajo Simonović otkrio šta misli o Harisovom krahu braka sa Melinom Džinović

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Haris i Melina Džinović stavili su tačku na dve decenije dug brak, a sada se tim povodom oglasio i njegov prijatelj, nekadašnji učesnik Zvezda Granda Rajo Simonović.

"To je moj prijatelj i kolega i čovek koga, kao i njegovu karijeru izuzetno poštujem.To je čovek koji me je uvek ispoštovao, čak i na Pinkovim zvezdama kada sam učestvovao i došao do samog finala, kao i u ‘Zvezdama Granda“. Uvek mi je davao komplimente na račun pevanja, ponašanja i izgleda. Nekako imamo tu međusobnu dobru energiju. Inače, on je jedan veliki profesionalac i veliki čovek, tako da imam jako lepo mišljenje o njemu i naravno da nisam imao do sada prilike da se uverim u suprotno. Čak me je uvek ispoštovao kad god sam gostovao i nastupao na njegovim koncertima, bio gost iz publike ili njegov mlađi kolega i imam lepe uspomene i lepo mišljenje o tom čoveku", rekao je pevač i dodao:

Izvor: YouTube/ Zvezde Granda/screenshot

"Za očekivati je da će novinari da pišu o nečijem statusu u društvu, tuđim životima i stvarima iz privatnog života, to im je posao. Mislim da sve privatne stvari treba da se sačuvaju za sebe, što se kaže između četiri zida i da nema potrebe širiti takve vesti dalje, osim naravno ako neko ne želi da na taj način privuče medijsku pažnju", rekao je Simonović i otkrio na čijoj je strani u slučaju Harisa i Meline.

Vidi opis "LJUDI SE HRANE NJEGOVIM BOLOM" Oglasio se Harisov prijatelj - Jedino mi smeta što iznosi detalje iz braka Melina Džinović Melina Džinović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Petar Stojanović - MONDO Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Žene su nekako slabije od muškaraca, ne uvek naravno. Ima mnogo uspešnih i pametnijih žena, ali u suštini su uglavnom slabije, tako sam uvek na strani nežnijeg pola, ali u ovoj situaciji oko Meline i Harisa, ako je verovati navodima medija, ja sam na strani Harisa Džinovića.Jedino mi smeta što iznosi detalje iz privatnog života, jer se ljudi time hrane. Ipak, negde ga i razumem, verovatno je povređen, emotivno rastrojen. Dve decenije braka nije malo, verujem da mu je potrebna podrška javnosti nakon svega".

"Mislim da Harisu nikako ne treba iznošenje prljaog veša u javnost. To su njihove privatne stvari,njihov brak ima dug staž, više od 20 godina su proveli zajedno, zato on treba da ostane gospodin i džentlmen do kraja. Ako si živeo sa nekim toliko godina, mislim da je korektno prećutati. O bivšima i mrtvima sve najbolje i najlepše".

Rajo se dotakao i velike razlike u godinama među partnerima, kao što je između Harisa i Meline.

"U braku nema pravila, to zavisi od čoveka, od supružnika da li će taj brak opstati. Žene ranije sazrevaju od muškaraca, ali je uvek kako se ko uklopi i kakav ko kompromis pravi. U mojoj porodici je situacija slična Harisovoj, moj tata se ženio tri puta i stariji je od moje majke 14 godina, a 35 su u braku i funkcionišu super. Možda je to kod nas muzičara drugačije, i moj tata je harmonikaš i nije bio često kući, ali je sve zavisilo od moje majke. Ona je bila ta koja je sve konce držala u svojim rukama i bila stub kuće", zaključio je Rajo.