Haris Džinović ispričao je kako smatra da ga je bivša spruga, Melina samo iskorišćavala u svakom smislu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Haris Džinović koji je prošao pravu dramu kada mu je bivša supruga Melina upala u kuću na Senjaku u kojoj živi s decom i koju je ona prvobitno svojevoljno napustila. Nakon što im je izrečena hitna mera zabrane prilaska, oglasilo se Tužilaštvo i donelo novu odluku.

Pevač je ranije nakon izlaska iz suda poručio da je sada zvanično razveden, žestoko udario na bivšu suprugu u nekoliko intervjua poručivši da se družila s "ženama sumnjivog morala", " da je zanimaju samo pare", da ga je varala godinama i da sina nije pozvala mesec dana. On je sada otkrio brojne intimne detalje o kojima do sada nije govorio, pa je tako istakao da ga Melina nikada nije zvala da popričaju.

"Ma ne, nikad. Da je ona imala interes da sačuva brak, ja verujem da bi ga sačuvala. Bio sam raspoložen da živimo zauvek zajedno. Kao što kaže matičar, ostanite verni dok vas smrt ne razvoji i tako dalje. Držao sam se toga zaista principijelno, ne samo zato što je on to rekao, nego što sam takav čovek. Meni je dovoljna bila jedna žena", rekao je i priznao da se oseća iskorišćeno.

Vidi opis KUPOVAO SAM TORBE OD 5.000 €! Haris priznao da ga je Melina iskorišćavala: Ni kafu nije platila Melina Džinović Melina Džinović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Petar Stojanović - MONDO Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Može to neko sa strane da kaže, ali možda mogu i ja, na izvestan način da. Bilo je tu iskorišćavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god hoćete. Nezahvalnost me je najviše bolela. Ako neko misli da je zahvalnost samo da kaže: 'Hvala ti, ljubavi'... To moraš i da pokažeš nekim delima. Ne mora sad u ekvivalentu, ako košta tašna 5.000, da sada ona meni vrati poklonom u vrednosti od 5.000. Možemo i kafu da popijemo, da kažeš ja ću platiti, to je sasvim dovoljno. Međutim, nije se to dešavalo i tu sam onako baš bio vrlo iznenađen", poručio je i dodao:

"Ne da nisam žalio dinara, nego sam davao više, kao američki Fort Knox zlatna rezerva".

Objasnio je i izjavu da se Melina postepeno iseljavala iz kuće: "Pa ne znam zašto razgovor nije usledio, to je jedna stvar. A druga, tek sad vidim da se radilo poprilično planski, da bi jednog dana jednostavno nestala, nije se javila nikome. Ajde što meni nije, ali nije ni deci. Da bi se saznalo kasnije gde je, šta je, kako je, ili s kim je. Na pet dana je nestala i nije se vratila. Video sam danima da je iseljavana garderoba i torbe, nakit…", otkrio je Džinović.