SVE JE LAŽ NA ESTRADI! Edita nikad iskrenija - "Ne postoji normalan čovjek, svi su nesigurni, nesrećni i usamljeni"

Edita Aradinović je otvorila dušu na Instagramu, pa detaljno iznijela mišljenje o muzičkoj industriji i društvenim mrežama.

Edita Aradinović povremeno voli da podijeli svoja razmišljanja i osjećanja sa pratiocima na instagramu, koja umiju da budu i filozofskog karaktera. Ona je objavila do sada možda i najiskreniju poruku i razmišljanje na Instagramu, vidno revoltirana, a očigledno i uznemirena, zbog svega što je primijetila da se dešava oko nje, ali i njoj samoj.

Pjevačica je dovela u pitanje svrhu društvenih mreža, na kojima se kako je navela predstvalja uglavnom nerealan život.

"U poslednje vrijeme sve češće razmišljam o tome da obrišem Instagram nalog, jer mi opterećuje i kvari kvalitet života. Jer sve što vidim, ali apsolutno sve, uključujući i sebe, je lažno. Jer svi želimo da ostavimo najbolji utisak i kad smo najgori, da najbolje budemo najgori. Ili da najbolje osudimo nekog. A u međuvremenu se dešava zivot, i mnogo je malo onih koji ove mreže znaju da koriste na pravi način. Evo ja ne znam. Sve me dotiče, sve je laž. I svi smo jedna velika prevara. U glavi šuplje, u srcu promaja, o duši da ne pričam. I to sa sigurnošću mogu da kažem, onaj ko nije ni došao do ovog dijela teksta tek taj je mrtvak koji hoda. Mnogo mi je žao, mi smo zapravo roboti. Ali nam to niko nije javio…" počela je.

"Ljudi moji. Ajde da se probudimo, jer predugo spavamo. Divimo se onome što nemamo, samo jer to nemamo. A kada bismo imali možda ne bismo ni željeli baš to. Evo i sebe prozivam, a sama sam svjedok svemu i svačemu, i samo ću vam reći. SVE JE LAŽ. Estrada je laž, cijela muzička industrija je laž. Ne postoji normalan čovjek, svi su iza vrata nesigurni, sje*ani, uplašeni, nesrećni, usamljeni. Buđenje dolazi iznutra, slobodnom i jakom voljom disciplinom, i ljubavlju", nastavila je pjevačica.

"Nisam rekla budi dobar, i glup. Nego budi dovoljno pametan da izbjegneš, zaobiđes ili na neki način pomiluješ nesrećnog i rđavog čovjeka, jer od egoista i ljudskih smradova pobjeći ne možemo. Ali im možemo postaviti granice, i adaptirati ih na svoja podešavanja, tako što ćemo da se bavimo sobom a ne trošenjem vremena na to šta neko drugi misli, kaže ili radi. Apsolutno me zabolje ona stvar šta ti radiš i čime se baviš, dokle god ja znam svoj put i pravac. A naravno, mozeš da se rodiš kao skot, ali to je već za psihijatriju, i nažalost neki ljudi se nikada ne mogu probuditi. Nažalost."

"Ne nasedajte na život, on je težak, al kad to shvatiš postaje lak. Skoro sam negdje pročitala 'iskrena dobrota pobjeđuje i najrđaviju namjeru'. Mislite o tome!!!" zaključila je Aradinovićeva, koja je nedavno pokazala da je sa sestrom Indi u sjajnim odnosima.