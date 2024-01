ŽURIM, VJEROVATNO MORAM NA OPERACIJU! Edita ima ozbiljan problem.

Edita Aradinović uhvaćena je na aerodromu odakle se pravo uputila ka ljekaru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Editu Aradinović, koja se nedavno našla u centru pažnje kada je na nastupu zafrljačila poklon bivšeg dečka u publiku i sočno ga opsovala, uhvaćena je na aerodromu, a pjevačica je bila u velikoj žurbi.

Kako je istakla, žuri kod ljekara, a onda je kratko objasnila i o čemu se radi.

"Imam upalu preponske kile, idem vjerovatno sad na operaciju, žurim na pregled kod doktora za kilu, možda će trebati da se ukloni", rekla je Edita vidno zabrinuta, a onda se osvrnula na situaciju i kada je bacila buket u publiku:

"O bivšima sve najbolje, ne bih to komentarisala, bilo, pa prošlo, ishitrena je reakcija bila, emotivna. Precrtala sam ih. Uvijek ima uspona i padova, to je život, non stop neke drame, valjda sam tako birala. Zahvalna sam kako ide karijera, radim na sebi. Žene trebaju malo više da cijene sebe, a ne da padaju na skupe poklone, život je jedan".