"IZVINJAVAM SE JAVNO SVIM ŽENAMA" - Slobodu Mićalović URNISALI zbog izjave o DOJENJU! Glumica se odmah oglasila!

Sloboda Mićalović oglasila se nakon što je njena izjava o dojenju izazvala lavinu komentara.

Glumica Sloboda Mićalović koja je nedavno sa suprugom Vojinom Ćetkovićem posjetila dom Balaševića, bila je gošća jedne emisije u kojoj je govorila o dojenju, a njena izjava izazvala je niz negativnih reakcija javnosti.

"Zašto ti ne bi dojila svoje dijete? Nemam ništa protiv kad izabere žena da to ne radi, ali ja samo ne razumem zašto ne. Ja ne govorim o ženama koje nemaju mlijeko. Ako ništa drugo, kao glumica bih voljela da znam psihološki, iz čega to ide... Ako se već usudiš da optužiš nas koje smo željele i imale potrebu da dojimo svoju djecu...", rekla je Sloboda u emisiji, pa nastavila:

"Nisam imala dovoljno mlijeka za dvije bebe. Ja sam moju djecu, znači, i dojila i dohranu davala u isto vrijeme. Mogla sam da ih dojim do petog mjeseca i to je bilo to. Više nisam imala mlijeka. Mi koje smo dojile, hoćemo da razumijemo žene koje neće da doje ili ne mogu da doje... Zato bi one nas osudile što smo dojile. Ne razumijem zašto je žena ženi postlaa najveći neprijatelj? Saosjećam se sa mamama koje nemaju mlijeko, a žele da doje, kao što ovo pokušavam da razumijem. Ja imam ovo mišljenje, ti imaš svoje, žena koja neće da doji svoje, i niko nikog ne treba tu sada da linčuje", istakla je Sloboda u emisiji "Jednostavno roditelj".

Ovaj glumičin stav izazvao je niz negativnih komentara na društvenoj mreži X - "Pre bih rekla da žene koje doje napadaju i kategorizuju žene koje ne doje", "Ne osuđujem, ali zašto ne misliš kao ja, tj. kako je najbolje", "Šta se nje tiču tuđa deca", "Nikad nisam čula da je žena koja ne doji osudila onu koja doji, a obrnutih slučajeva ima koliko hoćeš"... samo su neki od komentara, nakon kojih se Sloboda oglasila na Instagramu i izvinila se:

"Izvinjavam se javno svim ženama koje su se osetile loše. Došlo je neko zlo vreme u kome niko ne sme ništa da kaže, ili pak svako sme sve da kaže, zaslužio on tu poziciju ili pak ne", napisala je glumica uz heštag: "Žena ženi mora biti prijatelj".

